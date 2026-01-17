العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت اختناقا بالغاز في حلوان

18 حجم الخط

نجت أسرة مكونة من خمسة أفراد، أب وأم وطفلين وجدة، من موت محقق داخل شقتهم بـ مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، إثر تعرضهم لحالة اختناق ناتجة عن تسريب غاز طبيعي.

إصابة أسرة بحالة اختناق بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول أسرة مكونة من 5 أفراد مصابين بتسمم نتيجة استنشاق أول أكسيد الكربون الناتج عن تسريب الغاز المستخدم في المنازل بدائرة قسم شرطة حلوان حلوان، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.



وبالفحص تبين إصابة أسرة مكونة من خمسة أفراد، أب وأم وطفلين وجدة، بحالة اختناق نتيجه تسريب غاز داخل منزلهم، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للأسرة.

الجيران تكشف تفاصيل إصابة أسرة بحالة اختناق بحلوان

وبسؤال الجيران أكدوا أنهم لاحظوا عدم خروج أفراد الأسرة من الشقة لفترة طويلة، بالتزامن مع انبعاث رائحة غاز قوية، ما دفعهم إلى التدخل السريع واقتحام الشقة، ليعثروا على جميع أفراد الأسرة في حالة غيبوبة كاملة.

واضافوا أنه على الفور، اتصلوا بالإسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.