ختام ناجح لبطولة زايد الدولية للشطرنج السريع

بطولة زايد للشطرنج
اختتمت بطولة زايد الدولية الأولي للشطرنج السريع بنجاح كبير، بمشاركة 210 متسابقين من كل الفئات والأعمار، وحظيت بإشادة من مندوب الاتحاد الدولي للعبة.

جرت المنافسات بصالتين في مركز التنمية الشبابية بمدينة 6 أكتوبر (الجزيرة 2)، ونظمتها مؤسسة زايد للإبداع بالتعاون مع المركز، وقام بتوزيع جوائزها أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ممثلا للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء مختار عمارة رئيس اتحاد الشطرنج وعمر عبد الفتاح أمين عام مؤسسة زايد للإبداع المنظمة للبطولة وأحمد حافظ عضو مجلس أمناء مدينة أكتوبر.

كما شهد المنافسات الدكتور علي مصطفى المدير التنفيذى للمركز وإيهاب شعبان رئيس اللجنة الرياضية بمؤسسة زايد للإبداع وشريف الخولي مدير البطولة.

فاز بالمراكز الأولى لفئة الكبار كل من بالترتيب من الأول للعاشر: سيد حسن بركات وحصل على كأس المهندس الراحل حسن خالد الأب الروحي للعبة وفريد ثامر وأحمد سالم ومحمد أحمد محمد وأدهم حسام وديفيد جورج إسلام الحلوجي وهاني سميح وهاني عبده ومصطفى رسلان.

وحصل أشرف أمين على جائزة الرواد فوق 60 سنة وديما علاء جائزة السيدات.

كما حصل إيهاب الغمري أول تحت تقييم 2000 وعبد المقصود فرج أول غير مقيمين وبلال أحمد ( 18 سنة شباب) وجني جاسر ( 18 سنة بنات) وفارس مصطفى ( 14 سنة ذكور) وسارة هيثم ( 14 سنة بنات ) وكريم أحمد (12 سنة ذكور) ومريم فيكتور ( 12 سنة بنات) ومجدي أحمد ( 10 سنوات ذكور) ودانة سوبرهنا ( 10 سنوات بنات) ومحمد حسام ( 8 سنوات).

ضمت لجنة تنظيم البطولة من علي مصطفى وشريف الخولي مدير البطولة ومحمد فاروق رئيس الحكام  ومحمد بدر مسؤول إيقاع المسابقات والناقد الرياضي إيهاب شعبان وأسامة هندي ومحمد هشام.

وقررت اللجنة المنظمة تنظيم البطولة بصفة دورية سنويا.

