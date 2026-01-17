محمد عبد الجليل يكتب: شبح "الآر بي جي" في شوارع أكتوبر.. كواليس القبض على "تاجر الموت" جوال أسود و٤ قذائف مدمرة.. وإحباط مخطط "إسماعيل" الدموي

18 حجم الخط

تخيل أنك تسير في شارع هادئ بجوار مدرسة، وفجأة تكتشف أن الشخص الذي يقف بجانبك لا يحمل بضاعة عادية، بل يحمل قذائف صاروخية قادرة على دك حصون، هذا ليس مشهدًا من فيلم أكشن، بل هو واقع مرير سطره محضر الشرطة رقم ٢٩٨٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول أكتوبر.

ساعة الصفر: "المهمة المستحيلة"

بدأت الخيوط في التجمع فوق مكتب المقدم عبد الغفار إبراهيم محمد، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، معلومة سرية "موثوقة" أكدت أن المدعو إسماعيل ثابت أحمد، القادم من قرية النخيلة بأسيوط، قرر تحويل ضواحي الجيزة إلى ساحة لتجارة السلاح الثقيل.

لم يكن الهدف مجرد مسدس أو بندقية، بل كان "قاذف آر بي جي"

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمر بمتابعة لحظية وتنسيق كامل، لا يوجد مجال للخطأ، لأن "قذيفة واحدة" يعني كارثة.

في تلك اللحظة، تحركت القوات بقيادة المقدم أحمد عاطف محمود، وبصحبتهم قوة من أفراد الشرطة السريين مستقلي سيارات ملاكي وميكروباص للتمويه.

المشهد الدرامي!

في محيط شارع مدرسة فيكتوريا المتفرع من طريق الإسكندرية الصحراوي، نُصب الكمين.

رصدت العيون اليقظة المتهم وهو يقف بجوار عقار تحت الإنشاء، يحمل "جوالًا بلاستيكيًا" أسود اللون.

وبحس أمني رفيع، أطبقت القوة على المتهم قبل أن يتمكن من التحرك.

المفاجأة كانت داخل الجوال:

قاذف آر بي جي (RPG) كبير الحجم.

٤ قذائف صاروخية شديدة الانفجار.

٤ كبسولات إطلاق صالحة للاستخدام.

٢ هاتف محمول ماركة نوكيا لتسهيل التواصل مع الزبائن.

محراب العدالة

خلف المنصة، جلس المستشار أيمن محمد عبد الحكم، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وعضوية المستشارين مصطفى صلاح مصطفى، وعمر عبد الحميد شاهين، وحضور محمد سامي عبد العزيز وكيل النيابة ومحمد أحمد هاشم امين السر، ليتم الفصل في مصير "تاجر القذائف".

حاول الدفاع التشكيك في صلاحية السلاح، مدعيًا أنها "مواسير غير صالحة".

لكن تقرير الأدلة الجنائية (رقم ٧١٥٢ لسنة ٢٠٢٣) كان حاسمًا؛ فالأجزاء الميكانيكية سليمة، والمواد الدافعة والمفرقعة داخل القذائف "شديدة الانفجار".

وبناءً عليه، أصدر القاضي ايمن محمد عبد الحكم، حكمه بـ السجن المشدد لمدة ٥ سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.

لتنتهي بذلك قصة تاجر الموت

وبمجهود الضباط "عبد الغفار إبراهيم" و"أحمد النجار" لم يكن مجرد ضبطية عادية، بل كان إنقاذًا لآرواح بريئة كانت قد تسقط ضحية لهذه القذائف.

واليوم، تقف العدالة شاهدة على أن عين القانون لا تنام، وأن "قاذف الموت" مآله دائمًا إلى المصادرة، وصاحبه إلى خلف القضبان.

