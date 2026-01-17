السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تشاد تتهم قوات الدعم السريع بخرق حدودها وقتل 7 جنود

الدعم السريع
الدعم السريع
أدانت تشاد الخرق الصارخ لحدودها من "قوات الدعم السريع" السودانية ومقتل 7 جنود على الأقل وإصابة آخرين في هجوم شنته على مواقع عسكرية ومدنية تشادية.

النزاع الداخلي السوداني

وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم السلطات التشادية: "نفذ مقاتلون مسلحون من قوات الدعم السريع، الذين يشاركون في النزاع الداخلي السوداني، خرقا للحدود وشنوا عملية عسكرية داخل الأراضي التشادية، مستهدفين القوات المسلحة وأجهزة الأمن، فضلًا عن المدنيين، وقد أدى ذلك إلى مقتل سبعة جنود، وإصابة آخرين بجروح".

وشدّدت السلطات التشادية على التزامها الحياد الكامل وعدم تدخلها في النزاع المسلح الداخلي في السودان.

يُذكر أن السودان يشهد منذ 15 أبريل 2023 معارك عنيفة بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حمتيتي) والجيش السوداني النظامي. 

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرارا من أن استمرار القتال "قد يؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار كارثي لنظام الرعاية الصحية".

وفي 26 مارس، أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها حرّرت العاصمة الخرطوم بالكامل من قوات الدعم السريع. في المقابل، كثفت الأخيرة في النصف الأول من أبريل عملياتها العسكرية في جنوب وغرب السودان، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، وأعلنت تشكيل حكومة خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويتواصل تبادل الاتهامات بين طرفي النزاع حول ارتكاب جرائم ضد المدنيين، بما في ذلك القتل العمد.

