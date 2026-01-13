ترامب: جلبنا تريليونات الدولارات لأمريكا وأسعار النفط ستنخفض بفضل ما حدث في فنزويلا

الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته لا يدفع ثمنها المستهلك الأمريكي، مؤكدًا أن العبء الحقيقي يقع على الدول التي تستغل الولايات المتحدة اقتصاديًا، على حد وصفه.

ترامب: الرسوم أعادت مليارات الدولارات إلى الخزانة الأمريكية

وأوضح ترامب خلال كلمته مساء اليوم الثلاثاء، أن سياساته أسهمت في جلب تريليونات الدولارات إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه الإجراءات أعادت التوازن للعلاقات التجارية وحمت الاقتصاد الأمريكي من الممارسات غير العادلة-حسب قوله.

ترامب عن فنزويلا: التدخل كان صائبًا وأسعار النفط ستنخفض

وفيما يتعلق بفنزويلا، أكد الرئيس الأمريكي أن التدخل الأمريكي هناك كان قرارًا صائبًا، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل مع فنزويلا خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن هذه الخطوات سيكون لها أثر مباشر على استقرار أسواق الطاقة، متوقعًا أن تنخفض أسعار النفط.

ترامب عن إيران والشرق الأوسط: إنهاء القدرات النووية

وعن الملف الإيراني، قال ترامب إن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية، معتبرًا أن هذه القدرات كانت عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأكد أن تحركات إدارته تجاه إيران جاءت بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

رسائل سياسية واقتصادية متعددة لـ ترامب 

وتعكس تصريحات ترامب تمسكه بسياساته الاقتصادية والخارجية، والدفاع عن نهجه القائم على الضغط التجاري والسياسي، باعتباره – من وجهة نظره – السبيل لحماية المصالح الأمريكية وتحقيق الاستقرار العالمي.

