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اقتصاد

أسعار الجبس اليوم الخميس 16-11-2023 في السوق المصري

أسعار الجبس اليوم،
أسعار الجبس اليوم، فيتو

أسعار الجبس اليوم، تواصل "فيتو" متابعة أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.

وتشهد أسعار الجبس، تباينًا وتفاوتًا ملحوظًا وذلك لعدد من الأسباب سواء الجغرافية أو تكلفة النقل ونسبة وهامش أرباح التجار والصناع وغير ذلك.

أسعار الجبس اليوم، فيتو

أسعار الجبس بالسوق اليوم

كما يشهد سوق مواد البناء تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، وسط هدوء حركة البناء والتشييد.

وسجلت أسعار الجبس بالسوق، التالي: جبس سيناء 850 جنيهًا للطن، العامرية 650 جنيهًا، السويس 580 جنيهًا، وجبس الدولية.

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أكثر المواد المُستخدمة في العالم

ويعد الجبس أحد أكثر المواد المُستخدمة في العالم، حيث يتمّ استخدامه في جميع مناحي الحياة، فيُستخدم في صنع ألواح الجدران للمنازل، والمكاتب، والمباني التجارية، كما يتمّ استخدامه في جميع أنحاء العالم في الخرسانة للطرق السريعة، والجسور، والمباني، إلى جانب العديد من الهياكل الأخرى التي تشكّل جزءًا من حياة الناس اليومية، ومن الاستخدامات الأخرى للجبس هو إضافته للتربة ليساعد في ضبط حرارتها، وذلك على مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق الضواحي، وفي المناطق الزراعية.

ويمكن استخدام كميات صغيرة من الجبس النقي في عمليات الصهر، وصناعة الزجاج، وغيرها، ويتمّ صنع الجبس ذي الجودة المنخفضة صناعيًّا في محطات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الفحم كمنتج ثانوي، وذلك لعمليات مكافحة التلوث التي تساعد في إزالة الكبريت من غاز المداخن.

 

صناعة الجبس في مصر

ويعتمد الطلب على الجبس عالميا بشكل أساسي على نشاط صناعة البناء، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتم استخدام غالبية الجبس المستهلك في بناء حوائط اللصقات والجدران وتصنيع الأسمنت البورتلاندي وحاليا هناك نشاط ملحوظ فى إنتاج الجبس الصناعي من عوادم مداخن وحدات الفحم  مما أدى إلى تقليل استخراج الجبس الطبيعي وقدر حجم الاحتياطي العالمي خلال عام 1991 بنحو 2.6 بليون طن وفي عام 2019 بلغ الإنتاج العالمي حوالي 111 مليون طن. 

وفيما يتعلق بمصر أكدت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية، تحت عنوان رواسب الجبس بجنوب سيناء، أنه بمراجعة الإحصائيات الخاصة بإنتاج وتصدير الجبس بمصر خلال الفترة من 2006 حتى 2019 تبين أن إنتـــاج مصر من خام الجبس  بلغ  حوالي 2 مليون طن.

وخام الجبس يوجد في عدة مناطق على الساحل الشرقي لخليج السويس على هيئة طبقات سميكة ضمن رواسب العصر الميوسيني موضحًا أنه يتواجد بجنوب سيناء بكميات كبيرة وخاصة المنطقة المحصورة بين حمام فرعون ومنطقة صدر الحيطان وهو من أجود خامات الجبس حيث تصل درجة جودته ما بين 91% - 97% من كبريتات الكالسيوم المائية.

أسعار الجبس اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المصري

أسعار الجبس اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المصري

ومن أهم مناطق تواجد الجبس في جنوب سيناء منطقة رأس ملعب والتي تحتوي على أكبر رواسب الجبس حيث يصل سمك  بعض مكاشف هذه الطبقات إلى 61 مترًا تقريبًا وتغطي مساحة 170 كم تقريبًا حيث يقدر الاحتياطي المؤكد بها حوالى 200 مليون طن، لافتًا إلى أنها تتميز بقرب الخام من الطريق العام مما يخفض تكاليف وسائل النقل كما أن درجة نقاوة الخام عالية حيث تتراوح نسبة الجبس بين 91% -98%.

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