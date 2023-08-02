الأربعاء 02 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

ماسك الموز للشعر، الجاف والباهت يغذيه ويعالج مشاكله

الموز، فيتو
الموز، فيتو

ماسك الموز للشعر، الباهت والجاف، من الحلول الرائعة لعلاج مشكلة جفاف الشعر وهيشانه، ويعد الموز من الفواكه التي تحمل الكثير من الفوائد بداخله، ويعد من افضل المواد الطبيعية المعالجة للشعر.
 


أسباب تساقط الشعر الجاف والباهت:


وأكدت خبيرة التجميل والعناية بالشعر سامنثا جريج، أن هناك عدة أسباب للشعر الجاف والباهت مثل نقص الفيتامينات، عادات الأكل غير الصحية، نقص التغذية، قلة الرطوبة، عدم شرب كمية كافية من الماء، غسل الشعر بالماء الساخن، تجفيف الشعر، تكرار استخدام الصبغة، إلخ. 
كذلك قد يؤدي التعرض لطقس شديد الحرارة أو شديد البرودة إلى جعل الشعر جافًا وباهتًا. كما يمكن أن يؤدي عدم العناية بالشعر بشكل صحيح باستخدام منتجات الشعر الخاطئة إلى جفافه وبهتانه. التلوث والضغط والتعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية ومكيفات الهواء يمكن أن تجعل الشعر باهتًا وجافًا.

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فوائد ماسك الموز للشعر
 

الموز مليء بالرطوبة ويمكن أن يوفر الكثير من الترطيب لشعرك. 
كما انه غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين C وفيتامين B6 والمغنيسيوم والبروتين، والتي يمكن أن تغذي شعرك وتعيد صحته.ئ سيصبح يساعد ماسك الموز على ترطيب الشعر وترطيب كل خصلة. يجعل الشعر ناعمًا وحريريًا ولامعًا. كما أنه يساعد على نمو الشعر. 
يساعد على ترويض الشعر المتطاير الهايش. ويقلل من التقصف، ويضيف مرونة وسهولة في التحكم فيه.
يساعد في التخلص من قشرة الرأس وجفاف فروة الرأس. الموز مرطب بشكل لا يصدق وهو أحد أفضل العلاجات للشعر الجاف والباهت.

 

المكونات المطلوبة لتحضير ماسك الموز للشعر


موزة واحدة ناضجة (يمكنك استخدام ثمرتين من الموز إذا كان لديك شعر طويل)
ملعقة زيت الزيتون.
ملعقة كبيرة من زيت اللوز 
ملعقة كبيرة عسل.
ملعقتان كبيرتان من الحليب كامل الدسم (يمكنك استخدام ملعقة كبيرة كريمة أو ملعقتين كبيرتين من حليب جوز الهند الطازج بدلًا من الحليب كامل الدسم. 
بيضة واحدة كاملة.

 

طريقة الاستخدام
يرجى ملاحظة أن المكونات المذكورة أعلاه مخصصة لشعر متوسط الطول، ومع ذلك، إذا كان لديك شعر طويل، يمكنك استخدام ثمرتين من الموز الناضجين، وبالتالي زيادة كمية ملعقة كبيرة من العسل واللوز أو زيت الزيتون إلى ملعقتين كبيرتين. 
إذا كنت ترغبين في جعل قوام الماسك أكثر سمكًا قليلًا، أضيفي الكريمة بدلًا من الحليب أو أضيفي ملعقة كبيرة من الحليب.

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