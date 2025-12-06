شروط التقدم لأولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية لطلاب المدارس وهذا آخر موعد للتسجيل

18 حجم الخط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في اللجنة الوطنية للعلوم الاجتماعية والإنسانية عن فتح باب التقدم للمشاركة في أولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية ومدارس STEM.

جاء ذلك في إطار حرص الأكاديمية على إتاحة فرص متنوعة للمشاركة في المنافسات العلمية لطلاب مراحل ما قبل الجامعة، وتعزيز الجودة والتنافسية في التعليم.

أهداف أولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية

ويهدف أولمبياد العلوم الإنساني والاجتماعي إلى:

تعزيز الوعي بأهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية بين طلاب المدارس. تنمية مهارات البحث والتحليل والنقد والتفكير الإبداعي. اكتشاف الطلاب الموهوبين في مجالات الفلسفة، علم الاجتماع، علم النفس، التاريخ، الجغرافيا، والاقتصاد. ربط العلوم الاجتماعية بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. دعم ثقافة الحوار وتقبل الآخر.

محاور مسابقة أولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية

وحددت الأكاديمية المحاور الأساسية لمسابقة أولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية على أن ختار الطالب محورًا واحدًا، وجاءت كالتالي:

أولًا: البحث العلمي المصغر

إعداد بحث من 3–5 صفحات حول أحد الموضوعات الاجتماعية أو الإنسانية، مثل:

الهوية الوطنية في العصر الرقمي. ثقافة المشاركة على وسائل التواصل. الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع. الإنسان الرقمي والحكومة الذكية. صناعة البطل الرياضي. التراث والمتاحف الجغرافيا الرقمية وGIS. الجغرافيا البيئية والتغير المناخي. الأخلاقيات البيئية. تأثير الذكاء الاصطناعي على العلاقات الاجتماعية.

ثانيًا: المشاريع الإبداعية

فيديو قصير أو بوستر توعوي حول قضية اجتماعية. قصة قصيرة أو عمل أدبي يعالج فكرة إنسانية

شروط الالتحاق بمسابقة أولمبياد العلوم الإنسانية والاجتماعية

وجاءت شروط الالتحاق بالمسابقة كالتالي:

أن يتراوح عمر المتسابق بين 12 و18 عامًا حتى نهاية ديسمبر 2025.

أن يكون مقيدًا بمرحلة التعليم الإعدادية أو الثانوية.

ويجب رفع صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد من هنــــــــــا.

كما أن آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في الأولمبياد هو 31 يناير 2026.

وأعلنت الأكاديمية عن تقديم 3 جوائز مالية للمقالات الفائزة، قيمة كل جائزة 3000 جنيه، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الأكاديمية.

