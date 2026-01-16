منذر رياحنة يبدأ تصوير مشاهده بمسلسل "السوق الحرة"

18 حجم الخط

بدأ الفنان منذر رياحنة تصوير أولى مشاهده بمسلسل “السوق الحرة”، بعدما انضم إلى فريق عمله، مع الفنان محمد ثروت ومحمود الليثي

ويستغرق تصوير المسلسل عدة أسابيع، حيث أنه من المفترض أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، ويعرض على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الألكترونية.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، حيث انطلق تصويره من أسبوعين، ومن المحتمل عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل السوق الحرة

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول عدد من القضايا والموضوع التي يشهدها الشارع المصري، ويتم معالجتها بشكل مختلف

من جانب آخر شارك مؤخرًا أماليا ابنة النجم الأردني منذر رياحنة، بالمسلسل التاريخي "سيوف العرب"، إذ تؤدي دور خولة بنت الأزور في طفولتها، مجسدة بداية بطولية لإحدى أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ الإسلامي.

دعم والدها

ورغم أن منذر رياحنة لم يُرغم ابنته على دخول المجال، فقد كان حاضرًا في الكواليس داعمًا ومُشجعًا.

وقال في تصريحات إعلامية: فخور بأماليا، ولن أوجّهها نحو التمثيل، بل سأكون سندًا لها في أي طريق تختاره بنفسها. ورافقها خلال التصوير ليمنحها الطمأنينة دون فرض أو تدخل.

