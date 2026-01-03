البطولات النسائية في دراما رمضان 2026، ياسمين عبد العزيز ودينا الشربيني ومي كساب الأبرز

18 حجم الخط

تعود البطولات النسائية في دراما رمضان 2026، حيث تتصدر تترات عدد من المسلسلات أسماء بعض الفنانات مثل ياسمين عبد العزيز ودينا الشربيني ومنة فضالي ومي كساب.

ياسمين عبد العزيز تكشف أسرار نجمات الفن

النجمة "جليلة" هو اسم الشخصية التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن أحداث مسلسلها الجديد "وننسي اللي كان" الذي تشارك به في سباق رمضان 2026، حيث يتناول العمل قصة حياة ممثلة سينمائية تواجه صراعات حادة داخل الوسط الفني، وكيف تتعرض لمحاولات إقصاء من نجمات أخريات، وعلى رأسهن "نهلة العبد" النجمة السينمائية المنافسة، التي تجسد دورها الفنانة شيرين رضا، وتسعى لإيقاع "جليلة" في العديد من الأزمات.

ولم يكتفِ العمل بتناول حياة النجمة السينمائية بشكل سطحي، بل يتعمق الكاتب في الأحداث من خلال تقنية الفلاش باك، ليكشف ملامح شخصية "جليلة" في مرحلة الطفولة، والصعوبات التي واجهتها في بدايات حياتها، وكيف تحولت من فتاة ترفض الشر أو إيذاء الآخرين، إلى شخصية قوية تعرف جيدًا كيف تسترد حقها.

ويظهر العمل كيف تتعامل هذه النجمة خلف الكاميرا مع مديرة أعمالها التي تلعب دورها الفنانة " منة فضالي "، والتي تعرف كل الأسرار عنها وكيف تخونها وتنقل أخبارها، كما يظهر العمل أيضًا كيف تتعامل هذه النجمة مع الجمهور الذي يقابلها أثناء تصوير أعمالها.

وتعيش ياسمين عبد العزيز قصة حب مع حارسها الخاص الذي يحميها من زوجها الذي يريدها أن تعتزل الفن، وتدخل معه في صراعات كثيرة، إلى أن تنفصل عنه، وتبدأ في قصة حب جديدة تجعلها تقرر إخفاءها عن الجميع.

مسلسل “وننسى اللي كان” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أسامة عرابي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، كريم لطفي، وشيرين رضا.

مي كساب تنشر أسرار النجوم عبر التيك توك

تخوض مي كساب سباق مسلسلات رمضان 2026 من خلال مسلسل “نون النسوة”، الذي يكشف جانبًا آخر من عالم الفن، مسلطًا الضوء على دور “لبيسة النجوم” وكيفية التعامل معهم، وما تمتلكه من معرفة دقيقة بكل تفاصيل حياتهم وأسرارهم.

وتجسد مي كساب شخصية فتاة تدعى “شريفة”، تعمل كلبيسة لدى عدد من النجوم، ما يجعلها مطلعة على أدق أسرارهم وخفايا حياتهم الخاصة، وفي جانب آخر من حياتها، تمتلك حسابًا على تطبيق التيك توك، تظهر من خلاله لتفضح النجوم وتكشف أسرارهم، الأمر الذي يحقق لها ملايين المشاهدات ويضعها في دائرة الضوء.

وتعمل “شريفة” أيضًا في مجال التجميل، حيث بدأت مسيرتها كخبيرة مكياج قبل أن تنتقل للعمل كلبيسة للنجوم، غير أن حياتها الحقيقية تتمحور حول العالم الافتراضي، إذ تعد واحدة من أشهر “البلوجرز” على تطبيق تيك توك، وتقدم محتوى مثيرًا للجدل سعيًا وراء الشهرة والانتشار.

ويشارك في بطولة مسلسل “نون النسوة” نخبة من النجوم، من بينهم هبة مجدي، محمود الليثي، محمد جمعة، ندى موسى، سيمون، جوري بكر، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ولا يكتفي العمل بتناول جانب من حياة النجوم فقط، بل يتطور ليُسلط الضوء على هوس الفتيات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقدما معالجة جريئة للتأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية التي قد تتركها “الشهرة الزائفة” والسعي المحموم وراء “اللايكات” على حياة الفتيات في الواقع.

دينا الشربيني ممثلة مشهورة في "اتنين غيرنا"

تجسد دينا الشربيني خلال أحداث مسلسل “اتنين غيرنا” شخصية ممثلة مشهورة، حققت نجاحات كبيرة في عالم السينما والدراما، إلا أنها تعاني من أزمات ومشاكل متعددة في حياتها الخاصة تهدد مستقبلها الفني، ويكشف العمل جانبًا آخر من حياة النجوم خلف الأضواء.

وخلال تطور الأحداث، تتقابل هذه الفنانة مع مدرس ثانوي يعمل بإحدى المدارس الدولية، وهو منفصل عن زوجته، لتنشأ بينهما علاقة إنسانية تتطور تدريجيًّا إلى قصة حب، لكنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي تقف عائقًا أمام استمرارها.

ويشارك في بطولة مسلسل “اتنين غيرنا”، إلى جانب آسر ياسين ودينا الشربيني، كل من صابرين النجيلي، أحمد حسن، ياسمينا العبد، ناردين فرج، محمد السويسي، إلى جانب عدد آخر من النجوم. والعمل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.