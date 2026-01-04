حمادة صميدة ينضم لأبطال مسلسل "السوق الحرة"

18 حجم الخط

انضم مؤخرًا الفنان حمادة صميدة لأبطال مسلسل “السوق الحرة”، مع هالة فاخر ومحمد ثروت، حيث بدأ تصوير مشاهده داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، تمهيدًا لعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، حيث انطلق تصويره من أسبوعين، ومن المحتمل عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل السوق الحرة

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول عدد من القضايا والموضوع التي يشهدها الشارع المصري، ويتم معالجتها بشكل مختلف

مسلسل “السوق الحرة” من بطولة محمد ثروت وهالة فاخر وحسام داغر ومحمود الليثي ودينا محسن “ويزو” وحمادة صميدة، ومن تأليف هشام يحيي وإخراج شادي علي.

يذكر أن حمادة صميدة شارك في سباق دراما رمضان الماضي بثلاثة مسلسلات، هم “شهادة معاملة أطفال مع محمد هنيدي وسما إبراهيم، و”أشغال شقة" مع هشام ماجد ومصطفى غريب وأسماء جلال، و“للأذكياء فقط” مع حمدي الميرغني وكريم عفيفي ومحمود البزاوي.

