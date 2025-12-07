الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقاتلتا "إف 35" تقلعان لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة في هولندا

مقاتلات إف ٣٥
مقاتلات إف ٣٥
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  عن إقلاع مقاتلتين من نوع "إف 35" تابعتين للقوات الجوية الملكية الهولندية لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة في أجواء البلاد.

 

مقاتلتا "إف 35" تقلعان لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة في هولندا
 

وقالت وزارة الدفاع الهولندية،  في بيان لها،  أن المقاتلتين أقلعتا بعد رصد جسم طائر مهجول لم يبعث أي إشارات.

وتبين أن هذه كانت طائرة مسيرة، وقد غادرت المجال الجوي الهولندي ولم تمثل أي خطر مباشر. ولم يؤد ظهور الطائرة إلى الإخلال بمنظومة عمل  الطيران المدني.


وعادت المقاتلتان الهولنديتان إلى قاعدة "فولكل" الجوية بجنوب المملكة.

طائرات مسيرة تحلق فوق قاعدة فولكل

ويذكر أن هولندا كانت قد رصدت طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة "فولكل" ومطار آيندهوفن في جنوب البلاد يومي 21 و22 نوفمبر الماضي.

واستخدمت القوات الهولندية سلاحا لإسقاط المسيرات يوم 21 نوفمبر، وفي اليوم التالي أدى دخول المسيرات لأجواء هولندا إلى تعليق عمل مطار آيندهوفن.

وأعلن وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانس أن السلطات الهولندية لم تحدد الجهة التي تقف وراء الحادثين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اف 35 طائرة مسيرة هولندا المجال الجوي الهولندي طائرات مسيرة قاعدة فولكل مطار إيندهوفن

مواد متعلقة

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 77 مسيرة أطلقتها أوكرانيا ليلًا

أزمة مقاتلات إف 35 بين تركيا وأمريكا تعود للواجهة من جديد

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

رعدية وغزيرة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

وزير الإسكان يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر

وزير الإسكان يكشف تطورات جديدة في ملف الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالنجاح والانتصار على الأعداء

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads