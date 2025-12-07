18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن إقلاع مقاتلتين من نوع "إف 35" تابعتين للقوات الجوية الملكية الهولندية لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة في أجواء البلاد.

مقاتلتا "إف 35" تقلعان لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة في هولندا



وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان لها، أن المقاتلتين أقلعتا بعد رصد جسم طائر مهجول لم يبعث أي إشارات.

وتبين أن هذه كانت طائرة مسيرة، وقد غادرت المجال الجوي الهولندي ولم تمثل أي خطر مباشر. ولم يؤد ظهور الطائرة إلى الإخلال بمنظومة عمل الطيران المدني.



وعادت المقاتلتان الهولنديتان إلى قاعدة "فولكل" الجوية بجنوب المملكة.

طائرات مسيرة تحلق فوق قاعدة فولكل

ويذكر أن هولندا كانت قد رصدت طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة "فولكل" ومطار آيندهوفن في جنوب البلاد يومي 21 و22 نوفمبر الماضي.

واستخدمت القوات الهولندية سلاحا لإسقاط المسيرات يوم 21 نوفمبر، وفي اليوم التالي أدى دخول المسيرات لأجواء هولندا إلى تعليق عمل مطار آيندهوفن.

وأعلن وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانس أن السلطات الهولندية لم تحدد الجهة التي تقف وراء الحادثين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.