«الليلة الكبيرة» تختتم جولة المواجهة والتجوال بقرى حياة كريمة في أسيوط وقنا

عرض الليلة الكبيرة
عرض الليلة الكبيرة بقرى حياة كريمة
 اختتمت فعاليات جولة مشروع المواجهة والتجوال التابع لقطاع المسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، بعرض «الليلة الكبيرة» بقرى مبادرة حياة كريمة بمحافظتي أسيوط وقنا، محققة حضورًا جماهيريًا تجاوز الـ 30 ألف مشاهد، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 15 يناير.

عرض الليلة الكبيرة فى 10 قرى

 وقال محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، إن الجولة شملت تقديم عروض «الليلة الكبيرة» في 10 قرى من قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظتي أسيوط وقنا، وسط تفاعل جماهيري واسع من الأهالي بمختلف الفئات العمرية.

في إطار حرص وزارة الثقافة على الوصول بالخدمة الثقافية إلى القرى الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية.

عروض فنية بمحافظتى أسيوط وقنا

وشهدت محافظة أسيوط تقديم عروض الليلة الكبيرة في عدد من القرى والمواقع والتى تأتى ضمن مبادرة حياة كريمة،  من بينها قرية مسرع، وعزبة أبو القاسم، وقرية بني مر، ودار الحنان للأيتام، إلى جانب جامعة الأزهر – فرع أسيوط، وسط إقبال جماهيري لافت وتفاعل ملحوظ من الأهالي والطلاب.

أما في محافظة قنا، فقد توزعت عروض الليلة الكبيرة على عدة مواقع، شملت قصر ثقافة قنا، وجمعية تنمية المجتمع بنقادة، ومركز شباب كوم الضبع – نقادة، ومركز شباب الظافرية – مركز قفط، ومركز شباب دندرة.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للجولة تنظيم معارض كتاب، وإتاحة توزيع كتب مجانية للأطفال والشباب، إلى جانب تنفيذ أنشطة الفن التشكيلي وورش فنية متنوعة، بما يسهم في تنمية الوعي الثقافي، واكتشاف المواهب، ودعم الدور التنويري للفن والثقافة داخل القرى.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة وزارة الثقافة لتنفيذ برامج ثقافية وفنية متكاملة داخل قرى مبادرة حياة كريمة، بما يعزز دور الثقافة كأحد محاور بناء الإنسان المصري.

