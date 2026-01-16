التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الاتفاق بالدوري السعودي

الجمعة 16 يناير 2026
استقر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

وقرر كونسيساو الاعتماد على الثلاثي الهجومي كريم بنزيما، موسى ديابي، وروجر فيرنانديز، لقيادة هجوم «العميد» في اللقاء المرتقب أمام الاتفاق، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق لطريق الانتصارات.

وجاءت تشكيلة الاتحاد المتوقعة على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.
  • خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي.
  • خط الوسط: محمدو دومبيا، نجولو كانتي، ستيفن بيرجوين.
  • خط الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، روجر فيرنانديز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والاتفاق في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تُنقل عبر قنوات «ثمانية».

وكان اتحاد جدة قد تعادل في الجولة الماضية أمام ضمك بنتيجة 1-1، ليواصل البحث عن الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 27 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الاتفاق صاحب المركز السابع.

وانتهت مباراة اتحاد جدة وضمك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضى على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى اتحاد جدة للفوز اليوم لاستعادة الانتصارات.

