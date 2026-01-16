صدمة جديدة لريال مدريد قبل صدام ليفانتي غدا

18 حجم الخط

تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة في توقيت صعب، عقب خروجه المفاجئ من كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي، حيث بات من المرجح غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن مواجهة ليفانتي المقررة مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي لا يزال يعاني من آلام في ركبته اليسرى، مشيرة إلى أنه رغم تراجع حدة الإصابة، فإن اللاعب الدولي الفرنسي لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة التي تسمح له بخوض مباراة على مستوى عالٍ.

وكان النجم الفرنسي قد شارك لدقائق محدودة فقط في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في السعودية، قبل أن يغيب عن مواجهة ألباسيتي في الكأس، التي شهدت خروج فريق ألفارو أربيلوا بشكل صادم.

ورغم ظهوره في تدريبات الفريق بشكل طبيعي داخل مجمع الفالديبيباس يوم الخميس، إلا أن الجهاز الفني، بالتنسيق مع اللاعب، فضّل عدم المجازفة بإشراك هداف الفريق هذا الموسم (29 هدفًا)، خاصة في ظل المواجهة المصيرية المنتظرة أمام موناكو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية نفس الامر وقالت أنه على الرغم من مشاركة مبابي في تدريبات ريال مدريد امس الخميس، إلا أنه لا يزال يعاني من آلام في ركبته اليسرى.

وأكملت: "تأكد عدم مشاركة مبابي في مباراة ليفانتي، نظرًا لاستمرار شعوره بألم في ركبته اليسرى".

وتابعت: "ألفارو أربيلوا، المدير الفني لـ ريال مدريد سيضطر مرة أخرى إلى الاعتماد على هجومه بدون مبابي، رغم تدربه بشكل طبيعي اليوم ولكن لكن الألم في ركبته المصابة لا يزال مستمرًا".

