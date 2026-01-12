البرلمان الأوروبي يحظر دخول أعضاء البعثة الإيرانية إلى مقاره في بروكسل وستراسبورج

18 حجم الخط

إيران، كشفت مجلة بوليتيكو أن البرلمان الأوروبي قرر حظر دخول أعضاء البعثة الإيرانية إلى مقراته في بروكسل وستراسبورج، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وطهران على خلفية عدد من القضايا السياسية والأمنية.

قرار أوروبي يعكس تشددًا متزايدًا تجاه طهران داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي

وبحسب ما نقلته بوليتيكو، يأتي هذا القرار في إطار سياسة أكثر صرامة يتبناها البرلمان الأوروبي تجاه إيران، وسط انتقادات أوروبية متزايدة لسلوك طهران على المستويين الداخلي والخارجي، إضافة إلى ملفات حقوق الإنسان والأنشطة الإقليمية.

قيود على التحركات الدبلوماسية الإيرانية داخل مقرات البرلمان الأوروبي

وأوضح التقرير أن الحظر يشمل جميع أنشطة الدخول الرسمية لأعضاء البعثة الإيرانية داخل مقرات البرلمان، سواء لحضور اجتماعات أو فعاليات أو لقاءات مع نواب أوروبيين، وهو ما يمثل تقييدًا غير مسبوق في طبيعة التعامل البرلماني مع الجانب الإيراني.

توتر العلاقات الأوروبية الإيرانية يلقي بظلاله على المسار الدبلوماسي

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران حالة من التوتر المتصاعد، في ظل خلافات حادة حول عدد من الملفات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والتطورات الإقليمية، وقضايا الحريات وحقوق الإنسان.

ويُنظر إلى القرار على أنه رسالة سياسية واضحة من البرلمان الأوروبي تعكس موقفًا متشددًا تجاه طهران، وقد تكون له تداعيات على مسار التواصل الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.

