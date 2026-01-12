الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرلمان الأوروبي يحظر دخول أعضاء البعثة الإيرانية إلى مقاره في بروكسل وستراسبورج

البرلمان الأوروبي،
البرلمان الأوروبي، فيتو
18 حجم الخط

إيران، كشفت مجلة بوليتيكو أن البرلمان الأوروبي قرر حظر دخول أعضاء البعثة الإيرانية إلى مقراته في بروكسل وستراسبورج، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وطهران على خلفية عدد من القضايا السياسية والأمنية.

قرار أوروبي يعكس تشددًا متزايدًا تجاه طهران داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي

وبحسب ما نقلته بوليتيكو، يأتي هذا القرار في إطار سياسة أكثر صرامة يتبناها البرلمان الأوروبي تجاه إيران، وسط انتقادات أوروبية متزايدة لسلوك طهران على المستويين الداخلي والخارجي، إضافة إلى ملفات حقوق الإنسان والأنشطة الإقليمية.

قيود على التحركات الدبلوماسية الإيرانية داخل مقرات البرلمان الأوروبي

وأوضح التقرير أن الحظر يشمل جميع أنشطة الدخول الرسمية لأعضاء البعثة الإيرانية داخل مقرات البرلمان، سواء لحضور اجتماعات أو فعاليات أو لقاءات مع نواب أوروبيين، وهو ما يمثل تقييدًا غير مسبوق في طبيعة التعامل البرلماني مع الجانب الإيراني.

توتر العلاقات الأوروبية الإيرانية يلقي بظلاله على المسار الدبلوماسي

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران حالة من التوتر المتصاعد، في ظل خلافات حادة حول عدد من الملفات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والتطورات الإقليمية، وقضايا الحريات وحقوق الإنسان.

ويُنظر إلى القرار على أنه رسالة سياسية واضحة من البرلمان الأوروبي تعكس موقفًا متشددًا تجاه طهران، وقد تكون له تداعيات على مسار التواصل الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرلمان الأوروبي الاتحاد الاوروبي إيران طهران ستراسبورج مؤسسات الاتحاد الأوروبي مجلة بوليتيكو

مواد متعلقة

إيران: قواتنا المسلحة مستعدة للرد على أي هجوم أمريكي إسرائيلي

تركيا تحذر من تدخلات خارجية في إيران وتوجه انتقادات حادة لإسرائيل

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

المفوضية الأوروبية: مستعدون لاقتراح عقوبات جديدة أكثر صرامة على ‎إيران
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة سيدنا موسى وتخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية