فليك يطارد إنجاز إنريكي بعد تتويجه بالسوبر الإسباني

18 حجم الخط

الكلاسيكو، واصل هانز فليك، مدرب برشلونة كتابة التاريخ بعد قيادته البرسا للتتويج على حساب ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني محققا رقمين مميزين.

وقاد فليك برشلونة إلى ثالث فوز تواليا على ريال مدريد في النهائي في كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، وهو ما لم يحققه أي مدرب لبرشلونة على مر تاريخ النادي.

كما حقق الألماني إنجازا آخر مذهلا، إذ إنه بهذا الفوز، وصل إلى ثمانية نهائيات كمدرب لم يعرف فيها طعم الخسارة.

وقبل وصوله إلى كتالونيا، كان فليك حقق إنجازات كبيرة في المباريات النهائية، فمع بايرن ميونخ، فاز بسبعة ألقاب، من بينها السداسي التاريخي عام 2020.

ومن أصل 7 تتويجات، كان هانزي فليك حقق الفوز في 5 نهائيات، وهي على التوالي، دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2020.

وفي برشلونة، حافظ على نفس النهج: ثلاثة نهائيات تساوي ثلاثة ألقاب: كأس السوبر الإسباني مرتين (2025، 2026) وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة (2025)، وجميعها على حساب ريال مدريد.

ورغم التفوق الكبير للمدرب الألماني برصيد 8 ألقاب في 8 نهائيات حتى الآن، فإنه لم يصل إلى لويس إنريكي الذي يحمل الرقم القياسي الأسطوري بعد أن فاز بأول 11 دورا نهائيا في مسيرته كمدرب.

وفاز إنريكي بسبعة نهائيات متتالية خلال فترة إشرافه على برشلونة بين 2013 و2016، ثم توج مع باريس سان جيرمان بأول 4 ألقاب في أول 4 مباريات نهائية، لكن مشواره توقف بعد الخسارة في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي (3 ـ 0) في يوليو الماضي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.