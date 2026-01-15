المقاولون العرب يعلن ضم أحمد نادر حواش

18 حجم الخط

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم اللاعب أحمد نادر حواش قادما من فريق إنبي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويجيد أحمد نادر حواش في مراكز الهجوم ويعد من اللاعبين المميزين والواعدين وهو من مواليد 2003.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم مدير الكرة وبعد رغبة وموافقة الكابتن سامي قمصان المدير الفني.

ويواجه فريق سيراميكا نظيره المقاولون العرب، اليوم الخميس على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كيلوباترا

ومن المقرر أن تقام مباراة المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة كأس عاصمة مصر.

يقع فريقا المقاولون وسيراميكا في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

