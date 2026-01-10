فنربخشة يفوز على جالطة سراي 0/2 ويُتوج بلقب السوبر التركي

السبت 10 يناير 2026
تُوج فريق فنربخشة بلقب بطولة كأس السوبر التركي، بعد الفوز على غريمه التقليدي جالطة سراي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أتاتورك أوليمبيك ستاديوم».

أهداف فنربخشة في شباك جالطة سراي بالسوبر التركي

افتتح الوافد الجديد لصفوف فنربخشة الدولي الفرنسي ماتيو جندوزي شريط أهداف المباراة في الدقيقة 28، بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ليبدأ  مشواره مع الفريق الجديد بأفضل طريقة ممكنة بعد انضمامه من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي.

وأضاف جايدن أوستروولد الهدف الثاني لنادي فنربخشة في الدقيقة 48، بعد لمسة سحرية في شباك الحارس البرازيلي جوناي جوفنك.

ليفاندوفسكي يتحدث عن عرض فنربخشة

 كشفت تقارير صحفية تركية، عن بدء أول اتصال من نادي فنربخشة مع الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.

 يرغب رئيس النادي التركي، سعد الدين ساران، في إبرام صفقة النجم البولندي الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وأجرت إدارة نادي فنربخشة اتصالات أولية مع  روبرت ليفاندوفسكي، إذ عرضت عليه عقدًا لمدة عام ونصف، بينما طلب اللاعب المخضرم عقدًا لمدة عامين ونصف.

يرغب النجم البالغ من العمر 37 عامًا في مشروع مستقر ووقت لعب منتظم في المراحل الأخيرة من مسيرته، لذلك رفض العرض الأول.

 

