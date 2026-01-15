قبل افتتاحه الليلة، القنوات الناقلة لمهرجان فبراير الكويت وأبرز الحفلات

18 حجم الخط

تنطلق، مساء اليوم الخميس، النسخة الجديدة من مهرجان فبراير الكويت 2026 ، ويفتتحه فنان العرب محمد عبده.

حفلات مهرجان فبراير الكويت

وتشهد النسخة الجديدة من مهرجان فبراير الكويت إقامة عدة حفلات كبرى لباقة من أبرز النجوم.

حيث يحيي الفنان رابح صقر حفلا غنائيا ضمن الفعاليات، وذلك يوم 22 يناير، كما يحيي الفنان عيادي الجوهر، وتشاركه الحفل أميمة طالب حفل ضمن فعاليات المهرجان يوم 29 يناير.

وتذاع حفلات مهرجان ليالي فبراير الكويت على قناة روتانا موسيقى وروتانا خليجية.

كما يشهد المهرجان حفلا غنائيا لـ نبيل شعيل ومطرف المطرف، ووليد الشامي، وذلك يوم 23 يناير.

فعاليات مهرجان فبراير الكويت في نسخته السابقة

وكانت الفنانة أنغام ختمت فعاليات مهرجان فبراير الكويت في نسخته السابقة، وذلك خلال حفل تكريم الفنان عبدالله الرويشد.

وشهد ختام حفلات فبراير الكويت، ختامًا باهر حيث إن جميع الحاضرين رفعوا علم الكويت، وصعد جميع النجوم الذين شاركوا في حفل تكريم عبد الله الرويشد ومن بينهم أنغام ونبيل شعيل.

