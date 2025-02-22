أنغام تتألق في حفل تكريم عبد الله الرويشد بختام مهرجان فبراير الكويت (فيديو)

تألقت أنغام خلال حفل تكريم عبد الله الرويشد، ضمن ختام مهرجان فبراير الكويت 2025، بباقة من أبرز أغانيه تقديرًا لمسيرته.

حفلات فبراير الكويت

وشهد ختام حفلات فبراير الكويت، ختامًا باهر حيث إن جميع الحاضرين رفعوا علم الكويت، وصعد جميع النجوم الذين شاركوا في حفل تكريم عبد الله الرويشد ومن بينهم أنغام ونبيل شعيل .

وفي شهر يوليو الماضي أثار الفنان عبد الله الرويشد، قلق جمهوره، بعد ظهوره في ألمانيا، لقضاء فترة علاج، وهو على كرسي متحرك.

في هذا السياق، نشرت الصفحة الرسمية لـ et بالعربي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو لعبد الله الرويشد مع مجموعة من أصدقائه الذين زاروه في ألمانيا حيث يتلقى العلاج.

وكشف خالد الرويشد نجل المطرب عبد الله الرويشد في وقت سابق عن حالة والده الصحية، بعد تداول العديد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية.

وكتب خالد الرويشد على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة إكس: نفيًا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالده وقال أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية لله الحمد.

وأضاف خالد الرويشد: الوالد حاليا يستكمل البروتوكول العلاجي من خير الأطباء الكويتيين ويرجي تحري الدقة والدعوات له بالشفاء العاجل.

عبد الله الرويشد

وتعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل إثرها إلى المستشفى

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