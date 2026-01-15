الخميس 15 يناير 2026
إنهاء 25 طلبًا فوريًا في لقاء خدمة المواطنين مع محافظ البحيرة 

ديوان عام محافظة البحيرة
 أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن خدمة المواطنين تمثل أولوية قصوى ضمن منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددةً على أن التواصل المباشر مع المواطنين يعد أحد أهم ركائز تحسين مستوى الخدمات، وترسيخ مبادئ الشفافية، والاستجابة السريعة لمطالبهم.

 

إيجاد حلول عملية وفورية

 جاء ذلك خلال رئاستها للقاء الدوري لخدمة المواطنين، بديوان عام المحافظة بالبحيرة حيث تم بحث شكاوى ومطالب المواطنين في مختلف القطاعات، للعمل على إيجاد حلول عملية وفورية لها، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة.

دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة

وخلال اللقاء، التقت محافظ البحيرة بعدد من المواطنين، واستمعت إلى كل حالة على حدة،  ووجهت ممثلي الجهات التنفيذية المختصة، بسرعة دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للاختصاصات، بما يضمن تحقيق أفضل استجابة ممكنة.

عدم التباطؤ في تلبية احتياجات المواطنين

وأسفر اللقاء عن إنهاء 25 طلبًا بشكل فوري من الطلبات المقدمة من المواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث شددت  المحافظ على المتابعة المستمرة، وعدم التباطؤ في تلبية احتياجات المواطنين.

تذليل أية معوقات تواجه المواطنين

وأكدت محافظ البحيرة أهمية التعامل الجاد والفوري مع شكاوى المواطنين، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المحافظة بالبحيرة لن تدخر جهدًا في تذليل أية معوقات تواجه المواطنين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، مشيرة أن اللقاءات الدورية لخدمة المواطنين تُعد آلية فعالة لرصد المشكلات الحقيقية من أرض الواقع، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات، مؤكدةً استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل منتظم، ومتابعة نتائجها أولًا بأول، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي مطالبهم.

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر بديوان عام المحافظة بالبحيرة للقاء الدوري لخدمة المواطنين المواطنين
