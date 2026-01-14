وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة

18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

المشروعات الجارية في مدينة العلمين الجديدة

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرصه على متابعة المشروعات الجارية في مدينة العلمين الجديدة، مشددًا على ضرورة العمل على تذليل أي عقبات للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.

وأكد الوزير خلال مناقشة المشروعات القائمة بمدينة العلمين الجديدة على الالتزام بخطة التسليم، ومنها الأبراج الشاطئية وأبراج مارينا، والحي اللاتيني، ومنطقة الداون تاون والامتداد، والمدينة التراثية والكمباوند السكني مزارين ومنطقة الفيلات وموقف تسليم الوحدات، وفي هذا الصدد أكد الوزير أهمية سرعة تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين بالمشروعات المختلفة.

موقف مشروع الإسكان المتميز

كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع "سكن لكل المصريين" بإجمالي 1992 وحدة، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بإجمالي 61 عمارة، وموقف مشروع ظلال 49 عمارة، بجانب استعراض موقف مشروع الإسكان المتميز بإجمالي 1912 وحدة.

واستعرض الاجتماع، موقف مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يجري تنفيذه على غرار مشروعة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشتمل على إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

وتابع وزير الإسكان سير العمل بمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالمدينة، وموقف مشروع محطة تحلية مياه جنوب العلمين بطاقة 180 ألف م3/يوم، ومشروع خزان التكديس بالمنطقة الجنوبية، ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الجنوبية، ومنظومة ري المسطحات الخضراء، بجانب استعراض تقرير عن أهم الأعمال بالمحاور والطرق والكباري بالمدينة، وكذا استعراض خطة تطوير الميادين والمحاور الرئيسية.

