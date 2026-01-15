مجتمعات ريفية متكاملة، "الوزراء" يكشف تفاصيل مشروع إسكان الديسمي الحضاري بمركز الصف (فيديو)

18 حجم الخط

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء تفاصيل مشروع إسكان الديسمي الحضاري بمركز ومدينة الصف، والذي يُعد أحد النماذج المتكاملة للتنمية الريفية الحديثة، في إطار جهود الدولة لتطوير القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويضم مشروع إسكان الديسمي الحضاري 256 وحدة سكنية كاملة التجهيز، تبلغ مساحة كل وحدة 120 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 256 حظيرة ماشية بمساحة 90 مترًا مربعًا للحظيرة الواحدة، بما يسهم في توفير سكن ملائم للأسر المستفيدة، ودعم مصادر دخلهم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم.



كما يشمل المشروع بنية أساسية ومرافق خدمية متكاملة، تضمنت خزانات لمياه الشرب والري، ومحطة محولات كهرباء، ومحطة معالجة ورفع الصرف الصحي، إلى جانب إنشاء سوق حضاري، ونقطة شرطة، ومركز شباب، وموقف حضاري لسيارات السرفيس، فضلًا عن مجمع مدارس يضم مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، لتلبية الاحتياجات اليومية للأهالي داخل نطاق سكنهم.

إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل القرى

وأكد مجلس الوزراء أن المشروع يعكس رؤية الدولة في الانتقال من مجرد توفير وحدات سكنية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل القرى، تعتمد على التخطيط الشامل وتكامل الخدمات، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين ويعزز الاستقرار طويل المدى.

ويأتي تنفيذ مشروع إسكان الديسمي الحضاري في إطار تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق تنمية ريفية مستدامة، تتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع متكامل اقتصاديًا واجتماعيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.