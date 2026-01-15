240 ألف جنيه، موعد نظر دعوى عدم سداد إبراهيم سعيد نفقة بناته

الخميس 15 يناير 2026
تنظر محكمة الأسرة بالنزهة، في 24 يناير الجاري، دعوى متجمد نفقة قيمتها 240 ألف جنيه أقامتها بنات لاعب النادي الأهلي السابق إبراهيم سعيد ضده.


كانت محكمة المعادي قد قضت في وقت سابق بمعاقبة  إبراهيم سعيد بالحبس شهرا، في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6000 جنيه شهريًّا كنفقة مأكل وملبس.
 

كان محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أكد في دعواه، أن اللاعب يمتنع عن سداد 6050  جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرًا.

وأشارت الدعوى إلى أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله آدم، مما دفع طليقته لسدادها من مالها الخاص، بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، كما امتنع عن دفع المبالغ، رغم يسار حاله.

الجريدة الرسمية