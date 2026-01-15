بسبب الضربة المحتملة لإيران، سفارة أمريكا في إسرائيل تطالب مواطنيها بتوخي الحذر

18 حجم الخط

حثت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، موظفيها والمواطنين الأمريكيين فى إسرائيل على توخى الحذر، وذلك وسط مخاوف من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران.

ضرورة توخي الحذر واتخاذ تدابير أمنية شخصية سليمة

وأصدرت السفارة تنبيها أمنيا جديدا تنصح فيه المواطنين الأمريكيين في إسرائيل بضرورة توخي الحذر واتخاذ تدابير أمنية شخصية سليمة، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية.

سفارة أمريكا فى إسرائيل تحث جميع المسافرين ضرورة مراجعة أي خطط سفر تحسبا لأي اضطرابات

وأضافت السفارة نحث جميع المسافرين على مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، وضرورة مراجعة أي خطط سفر تحسبا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولعائلاتهم، وذلك نظرا للتوترات الإقليمية المستمرة.

تهديدات أمريكية بضرب إيران

يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة بتوجيه ضربات لإيران، لكنه أعلن تلقيه معلومات بشأن توقف القتل في المظاهرات التي تجتاح عدن مدن إيرانية.

ألمانيا تصدر توصية بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير

وفى سياقًا منفصل أصدرت سلطات الملاحة الجوية الألمانية اليوم الخميس توصية بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير، بعد أن توعدت الولايات المتحدة في الأيام الماضية بإمكان التدخل عسكريا في إيران.

وقال متحدث باسم مكتب سلامة الطيران المدني لوكالة فرانس برس: إن هذه التوصية «بتجنب الطيران في الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير» عممت على قادة الطائرات عبر وزارة النقل.

