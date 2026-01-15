فريقان من جامعة المنصورة الجديدة يتأهلان لمنافسات Huawei ICT بشمال أفريقيا

18 حجم الخط

حققت كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة إنجازًا أكاديميًا متميزًا، بتأهل فريقين من طلاب الكلية للمنافسة على مستوى شمال أفريقيا ضمن مسابقة Huawei ICT Academy 2025–2026، وذلك لأول مرة في تاريخ الجامعة والكلية بأن يتأهل فريقان معًا في هذه المسابقة الدولية المرموقة.

وجاء هذا التأهل بعد منافسات قوية على مستوى الجمهورية، شارك فيها 46 فريقًا جامعيًا من مختلف الجامعات المصرية، وتأهل منها 11 فريقًا فقط، كان من بينهم فريقان من جامعة المنصورة الجديدة، في إنجاز يعكس المستوى الأكاديمي المتقدم وجودة التدريب العملي الذي يتلقاه طلاب الكلية.

ويأتي هذا النجاح تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور خالد فؤاد، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، وبإشراف أكاديمية هواوي بالجامعة، وتحت إشراف المساعد الدكتور آية الزغبي، مدير أكاديمية هواوي بالجامعة.

وضم الفريق الأول، الذي جاء تحت إشراف الدكتورة آية الزغبي، طلابًا من المستوى الرابع وهم عمر محمد مكية، وعمر حسام فتحي، وأحمد محمد السعدني، بينما جاء الفريق الثاني تحت إشراف المهندسة ميريت سمير، وضم طلابًا من المستوى الثاني وهم محمد عبد الحميد شوقي مصطفى، ويامن عبد الحميد محمد علي فرحان، ووليد عبد الحفيظ علي العجمي، في تجربة تُعد الأولى لهم في هذه المسابقة.

كفاءة منظومة التأهيل المبكر والدعم الأكاديمي والتدريبي

ويُعد تأهل الفريق الثاني إنجازًا لافتًا، نظرًا لمشاركة أعضائه وهم في السنة الدراسية الثانية، بما يعكس كفاءة منظومة التأهيل المبكر والدعم الأكاديمي والتدريبي الذي تحرص جامعة المنصورة الجديدة على توفيره لطلابها منذ المراحل الأولى للدراسة.

وتُعد مسابقة Huawei ICT Academy من أبرز المسابقات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والشبكات، والأمن السيبراني، وربطهم بمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، دعمه الكامل للفرق المشاركة، مشيدًا بالأداء المشرف لطلاب كلية علوم وهندسة الحاسب، ومؤكدًا حرص الجامعة على تقديم جميع أوجه الدعم الأكاديمي والتقني والتدريبي خلال المراحل المقبلة من المنافسة، بما يسهم في تحقيق مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي، ورفع اسم جامعة المنصورة الجديدة ومصر في المحافل الدولية.

كما أعربت إدارة الجامعة عن خالص تمنياتها للفريقين بدوام التوفيق والنجاح في استكمال مراحل المنافسة، مؤكدة استمرار الجامعة في دعم الموهوبين من طلابها، وتعزيز مشاركتهم في المسابقات الدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي وبناء كوادر تكنولوجية قادرة على المنافسة عالميًا.

