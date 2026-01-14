البنك الأوروبي يدعم صندوق استثمار شمال أفريقيا لتعزيز نمو القطاع الخاص المصري

18 حجم الخط

يوفر البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال ذراعه التنموية "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم"، استثمارا في الأسهم يبلغ 80 مليون دولار لصالح صندوق استثمار شمال أفريقيا الثالث الخاص بشركة "آر إم بي في" (RMBV) لتسريع وتيرة تنمية القطاع الخاص واستدامتها في مصر وذلك في إطار استراتيجية استثمار إقليمية تغطي شمال أفريقيا.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية خلال فعالية أقيمت في القاهرة بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، وجلسومينا فليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وأحمد بدر الدين، الشريك الإداري في شركة "آر إم بي في".

التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر

وسيوفر الصندوق رأس المال اللازم للشركات المحلية والقيمة المضافة لإدارتها وذلك في مختلف القطاعات عالية التأثير مثل السلع والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتعليم، ما يفتح آفاقًا جديدة لمصر ويحقق النمو الإقليمي، مع تعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر بشكل أوثق.

وتتولى شركة "آر إم بي في" إدارة صندوق استثمار شمال أفريقيا الثالث الخاص بها، وهي شركة استثمارية متمرسة تتمتع بسجل أداء حافل في مجال تحقيق النمو المستدام في المنطقة. ويطمح الصندوق، من خلال دعمه لنمو الشركات المحلية في القطاع الخاص، إلى تشجيع الابتكار والقدرة التنافسية مع تعزيز العلاقات التجارية بين الصناعات الأوروبية ومصر.

بالإضافة إلى ضخ رأس المال في الشركات التحويلية، يعكس الصندوق مهمة البنك الأوروبي للاستثمار في العالم، المتمثلة في التضافر مع شركات الاستثمار المحلية التي من شأنها القيام بدور تحفيزي في أسواق رأس المال المحلية وتحسين حوكمة الشركات والرقمنة والمعايير البيئية.

في هذا الصدد، صرحت جلسومينا فليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، قائلة: "بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر في مجالات مختلفة، مثل التعاون في مجال الطاقة، والهجرة، والمصالح الاقتصادية المشتركة، فهي تعد شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي وتحتل مكانة محورية في استراتيجية البنك الأوروبي للاستثمار في العالم. وفي هذا السياق، تؤدي صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة دورًا فاصلًا في دعم القطاع الخاص، مع تعزيز نهج "مربح للجميع" يتبعه الاتحاد الأوروبي والشركاء من القطاع الخاص المصري".

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "أننا نشهد اليوم حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي للاستثمار، تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، فمن خلال الشراكة بين البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق استثمار شمال أفريقيا الثالث الخاص بشركة "آر إم بي في"، ويجري العمل على دعم الاستثمارات الإقليمية وتعزيز النمو المشترك والتكامل الاقتصادي بين مصر وأوروبا".

ومن جانبه، قال أحمد بدر الدين، الشريك الإداري في شركة "آر إم بي في": "إنه لمن دواعي سرورنا الترحيب بالبنك الأوروبي للاستثمار كمستثمر رئيسي في الصندوق. إن دعم البنك هو دلالة على تأييده القوي لاستراتيجيتنا وسجل أعمالنا الحافل، ويعزز التزامنا المشترك بدعم الأعمال التجارية رفيعة المستوى التي تساهم في النمو المستدام واستحداث فرص العمل والمرونة الاقتصادية في مختلف أسواقنا المستهدفة. فمن خلال حافظتنا الاستثمارية، نسعى إلى تعزيز دورة نمو فعالة عن طريق تقوية سلاسل القيمة المحلية مع ترسيخ الشراكات التجارية والصناعية مع الموردين الأوروبيين ومزودي التكنولوجيا وشركات الخدمات".

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للجهود المبذولة في إطار مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي وفريق أوروبا لتوطيد التعاون من خلال الاستثمار المستدام والابتكار والنمو الشامل. وهي تدعم توسُّع القطاع الخاص في مجالات تعزز المرونة الاقتصادية واستحداث فرص عمل جيدة، مع الإسهام في استراتيجية الجوار الموسعة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتماشيًا مع استراتيجية الاستثمار الشامل للبنك الأوروبي للاستثمار في العالم،و سيضمن صندوق استثمار شمال أفريقيا الثالث الخاص بشركة "آر إم بي في" تخصيص ما لا يقل عن 30% من حافظة استثماراته للمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المساواة بين الجنسين. يشمل ذلك دعم المشاريع التي تقودها النساء، وتشجيع الممارسات التجارية المراعية للفوارق بين الجنسين، وتعزيز فرص العمل الشاملة في القطاعات التي يستهدفها الصندوق. فمن خلال دمج الاعتبارات المتعلقة بمراعاة المساواة بين الجنسين في نهجه الاستثماري، ويهدف الصندوق إلى تعزيز النمو المنصف وإطلاق القدرات الكامنة للمواهب المتنوعة في مصر وجميع أنحاء شمال أفريقيا.

ويعد البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ومملوك للدول الأعضاء فيه. ويمول الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.

كما يُعد البنك الأوروبي للاستثمار في العالم الذراع المتخصصة لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار والمكرسة لزيادة أثر الشراكات الدولية والتمويل الإنمائي، وهو شريك رئيسي في مبادرة البوابة العالمية. ويهدف إلى دعم استثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار يورو بحلول نهاية عام 2027. كما أنه يعمل على تقريب مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية وذلك من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم.

وتتكون مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، من البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، هي أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف في العالم وأحد أكبر مقدمي التمويل للعمل المناخي. بصفته بنك الاتحاد الأوروبي، فإن المساهمين في البنك هم دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، ويعمل بتعاون وثيق مع المفوضية الأوروبية. وتتمثل أولويات مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار على مستوى السياسات في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، ورأس المال الرقمي والبشري، والمدن والمناطق المستدامة، والطاقة المستدامة والموارد الطبيعية. ويتجاوز نشاطها حدود أوروبا ليشمل ما يزيد على 160 بلدًا.

نبذة عن خطة الاستثمار الخاصة بمبادرة البوابة العالمية

ويُعد البنك الأوروبي للاستثمار في العالم من أبرز شركاء المفوضية الأوروبية في تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالبوابة العالمية Global Gateway، إذ يدعم المشاريع السليمة الرامية إلى تحسين الاتصال العالمي والإقليمي في القطاعات الرقمية والمناخ وقطاعات النقل والصحة والطاقة والتعليم. ويأتي الاستثمار في مجال الاتصال في صميم العمليات التي يضطلع بها البنك الأوروبي للاستثمار في العالم معتمدًا على حصيلة خبرات البنك في هذا المجال التي كونها على مدار 65 عامًا.

نبذة عن شركة "آر إم بي في"

وتعد شركة "آر إم بي في" هي شركة استثمارية مستقلة تكرس جهودها لتحويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى شركات رائدة في مجال الصناعة في مصر وشمال أفريقيا. ويتركز نشاط الشركة في أربعة قطاعات رئيسية - السلع والخدمات الاستهلاكية، والتعليم، والصحة، والخدمات المالية - حيث تمتلك خبرة معمقة وسجل أداء مثبَت في هذه المجالات. حيث تعمل الشركة بشكل وثيق مع مؤسسي الأعمال التجارية والفرق المعنية بإدارتها لإطلاق ما لديها من إمكانات للنمو، من خلال الجمع بين الانضباط في التنفيذ والرؤية الاستراتيجية من أجل توسيع نطاق الأعمال التجارية المستدامة. وترتبط أنشطة الشركة بقوة بإقامة شراكات واعتماد قيم مشتركة، وتتبنى نهجًا عمليًا لخلق القيمة، مع التركيز على تحسين أداء الأعمال التجارية وعملية إضفاء الصبغة المؤسسية عليها. بالإضافة إلى توفير عوائد مالية، تلتزم الشركة بإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي مستدام من خلال تعزيز فرص الحصول على الوظائف والسلع والخدمات الأساسية عالية الجودة. باتباع هذا النهج، تعزز الشركة النمو الشامل، وتدعم التوازن بين الجنسين، وتساهم في التنمية الأوسع نطاقًا لنظم السوق المرنة.

