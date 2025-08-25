برامج كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة الجلالة الأهلية

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، عن إطلاق مجموعة من البرامج الأكاديمية المتميزة في مجالي علوم وهندسة الحاسب، والتي صُممت لتواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

حيث يضم مجال علوم الحاسب عدد من البرامج وهم:

1- المعلوماتية الطبية الحيوية (Biomedical Informatics): برنامج فريد يجمع بين علوم الحاسب والعلوم الطبية، ويؤهل الخريجين للعمل في المستشفيات، شركات الأدوية، ومراكز البحث الطبي.

2- علوم الحاسب (Computer Science): برنامج متكامل يقدم أحدث المعارف في البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، مع تدريب عملي في شركات رائدة.

3- علوم الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Science): يركز على التعلم العميق، الرؤية بالحاسب، ومعالجة اللغة الطبيعية لتأهيل علماء بيانات ومطوري أنظمة ذكية.

4- هندسة البرمجيات (Software Engineering): (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا)، يؤهل مهندسين لتطوير برمجيات ذكية وأنظمة معلومات متقدمة وفقًا للمعايير الدولية.

5- تقنية الرسومات المعلوماتية (Informatics Graphics Technology): (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا)، يدمج بين علوم الحاسب والفنون الرقمية لإعداد مطوري تطبيقات الواقع الافتراضي والألعاب.

6- تكنولوجيا المعلومات (Information Technology): (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا)، يركز على النظم الموزعة، الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.

كما يضم مجال هندسة الحاسب عدد من البرامج وهم:

1- هندسة الحاسب (Computer Engineering): يدمج بين الإلكترونيات والبرمجيات، مع تركيز على الأنظمة المدمجة، إنترنت الأشياء، وأمن المعلومات.

2- هندسة الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Engineering): من أوائل البرامج المتخصصة في مصر والمنطقة، ويؤهل الخريجين لتصميم الروبوتات الذكية، أنظمة التوصية، وحلول التفاعل بين الإنسان والآلة.

أهمية البرامج الدراسية الجديدة بجامعة الجلالة

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن إطلاق هذه البرامج يعكس التزام جامعة الجلالة بريادة التعليم الجامعي في مصر والمنطقة، وتقديم برامج أكاديمية عصرية تستجيب للتحولات العالمية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث نسعى إلى تخريج طلاب قادرين على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركة في بناء اقتصاد معرفي متطور.

وأضاف الدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذه البرامج صُممت وفق معايير دولية مثل ABET، وبالشراكة مع جامعة ولاية أريزونا، مما يضمن للطلاب الحصول على تعليم معترف به عالميًا، مشيرًا إلي اننا نولي اهتمامًا خاصًا بدمج الجانب الأكاديمي مع التدريب العملي في مؤسسات صناعية وطبية كبرى.

