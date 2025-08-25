الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برامج كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة الجلالة الأهلية

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

 أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، عن إطلاق مجموعة من البرامج الأكاديمية المتميزة في مجالي علوم وهندسة الحاسب، والتي صُممت لتواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

حيث يضم مجال علوم الحاسب عدد من البرامج وهم: 
1- المعلوماتية الطبية الحيوية (Biomedical Informatics): برنامج فريد يجمع بين علوم الحاسب والعلوم الطبية، ويؤهل الخريجين للعمل في المستشفيات، شركات الأدوية، ومراكز البحث الطبي.

2- علوم الحاسب (Computer Science): برنامج متكامل يقدم أحدث المعارف في البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، مع تدريب عملي في شركات رائدة.

3- علوم الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Science): يركز على التعلم العميق، الرؤية بالحاسب، ومعالجة اللغة الطبيعية لتأهيل علماء بيانات ومطوري أنظمة ذكية.

4- هندسة البرمجيات (Software Engineering): (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا)، يؤهل مهندسين لتطوير برمجيات ذكية وأنظمة معلومات متقدمة وفقًا للمعايير الدولية.

5- تقنية الرسومات المعلوماتية (Informatics Graphics Technology): (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا)، يدمج بين علوم الحاسب والفنون الرقمية لإعداد مطوري تطبيقات الواقع الافتراضي والألعاب.

6- تكنولوجيا المعلومات (Information Technology): (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا)، يركز على النظم الموزعة، الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.

كما يضم مجال هندسة الحاسب عدد من البرامج وهم:

1- هندسة الحاسب (Computer Engineering): يدمج بين الإلكترونيات والبرمجيات، مع تركيز على الأنظمة المدمجة، إنترنت الأشياء، وأمن المعلومات.

2- هندسة الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Engineering): من أوائل البرامج المتخصصة في مصر والمنطقة، ويؤهل الخريجين لتصميم الروبوتات الذكية، أنظمة التوصية، وحلول التفاعل بين الإنسان والآلة.

أهمية البرامج الدراسية الجديدة بجامعة الجلالة 

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن إطلاق هذه البرامج يعكس التزام جامعة الجلالة بريادة التعليم الجامعي في مصر والمنطقة، وتقديم برامج أكاديمية عصرية تستجيب للتحولات العالمية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث نسعى إلى تخريج طلاب قادرين على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركة في بناء اقتصاد معرفي متطور.

وأضاف الدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذه البرامج صُممت وفق معايير دولية مثل ABET، وبالشراكة مع جامعة ولاية أريزونا، مما يضمن للطلاب الحصول على تعليم معترف به عالميًا، مشيرًا إلي اننا نولي اهتمامًا خاصًا بدمج الجانب الأكاديمي مع التدريب العملي في مؤسسات صناعية وطبية كبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الجلالة جامعة الجلالة الأهلية علوم وهندسة الحاسب المعلوماتية الطبية علوم الحاسب الذكاء الاصطناعي هندسه البرمجيات تكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

على رأسها الذكاء الاصطناعي، مجلس جامعة الأزهر يعلن افتتاح 5 كليات جديدة

بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، جامعة الجلالة تطلق برنامجي الإنتاج الإعلامي والتليفزيوني

بدء العمل على تطوير منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads