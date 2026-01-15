شاب ينهي حياته قفزا من الطابق السادس بالزاوية الحمراء

الخميس 15 يناير 2026
حوادث

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على إنهاء حياته بالقفز من شرفة شقته بالطابق السادس بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط شاب من علو بالزاوية الحمراء 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة شاب أسفل عقار بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من شرفة شقته بالطابق السادس بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

