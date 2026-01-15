"الشيوخ" يستأنف مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات ويواجه الحكومة بمشكلات التغيرات المناخية

18 حجم الخط

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة على العقارات، خلال الأسبوع الماضي، ووافق كذلك على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.

مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة عدد من الطلبات بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من الملفات، المتعلقة بالتغيرات المناخية والموارد المائية.

التكيف مع التغيرات المناخية

ويناقش مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.



تأثير انتشار ورد النيل على كفاءة منظومة الري

ويناقش مجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب محمود صلاح، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

