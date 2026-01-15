الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"الشيوخ" يستأنف مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات ويواجه الحكومة بمشكلات التغيرات المناخية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
18 حجم الخط

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات 

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة على العقارات، خلال الأسبوع الماضي، ووافق كذلك على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.

مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة 

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة عدد من الطلبات بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من الملفات، المتعلقة بالتغيرات المناخية والموارد المائية. 

التكيف مع التغيرات المناخية 

ويناقش مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.


تأثير انتشار ورد النيل على كفاءة منظومة الري 

ويناقش مجلس الشيوخ الطلب المقدم من  النائب محمود صلاح، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ الضريبة العقارات الحكومة مجلس الشيوخ قانون الضريبة على العقارات

مواد متعلقة

الشيوخ يستأنف مناقشات تعديل قانون الضريبة على العقارات في الجلسات المقبلة

الشيوخ يقر حق الطعن على قرارات تقدير قيمة الضريبة العقارية

وزيرا الموارد المائية والتضامن يبحثان التعاون فى مجال تدوير ورد النيل

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية