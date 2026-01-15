بدء التحقيق في وفاة طفل رضيع بمستشفى شهير بالهرم

18 حجم الخط

بدأت جهات التحقيق المختصة، بالتحقيق في بلاغ إهمال طبي تقدمت به سيدة ضد مستشفى شهير بالهرم، تتهم فيه الطاقم الطبي بذات المستشفى بالتسبب في وفاة طفلها الرضيع، وكلفت الجهات رجال البحث الجنائي بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام سيدة لمستشفى في الهرم، بالإهمال الطبي، وذكرت مقدمة البلاغ أن ابنها الرضيع كان يعاني من أزمة صحية، إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى، نتيجة الإهمال الطبي، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات، أسس التعامل مع جريمة الإهمال الطبى بكل أشكالها، حيث يعتبر الإهمال الطبي هو الفعل الذي يصدر من الطبيب تجاه أحد المرضى برعونة أو إهمال، أو عدم احترازه أو عدم مراعاة للقوانين أو اللوائح، ويؤدي إلى جرح بالمريض أو إحداث عاهة مستديمة أو وفاته.

عقوبة الإهمال الطبي

- إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

وبالنظر إلى ما سبق؛ نجد الآتي:

1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ".

