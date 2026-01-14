"كايروس فلسطين" تحذر من خطاب طائفي لطلب الحماية من قوة الاحتلال

18 حجم الخط

أصدرت المسيحية الفلسطينية «كايروس فلسطين» بيانا شديد اللهجة، وقعه عدد من الناشطين والمفكرين المسيحيين الفلسطينيين، حذرت فيه من تصاعد خطاب طائفي يُنسب زورًا إلى مسيحيي فلسطين، ويعمل على الترويج لفكرة طلب «الحماية» من دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن أطراف دولية، معتبرة أن هذا التوجه يشكّل انحرافًا خطيرًا عن جوهر الإيمان المسيحي، ويعزل المسيحي الفلسطيني عن محيطه الوطني والإنساني.

الصوت المسيحي الإسرائيلي

وجاء البيان ردًا على تحركات مجموعة تطلق على نفسها اسم «الصوت المسيحي الإسرائيلي»، قالت إنها تتواصل مع سلطات الاحتلال والسفارة الأمريكية بزعم الدفاع عن الوجود المسيحي في فلسطين. وأكدت «كايروس فلسطين» أن هذه التحركات تخرج عن السياق الطبيعي للمسيحي الفلسطيني، الذي هو جزء أصيل من شعبه ومن نسيج هذه الأرض، ولا يمكن فصله عن قضايا شعبه العادلة.

وشدد البيان على أن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون لا تقتصر على فئة أو طائفة بعينها، بل تطال جميع أبناء الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين وغيرهم، معتبرًا أن معالجة هذه المعاناة لا تكون عبر مقاربات طائفية ضيقة، وإنما من خلال رؤية إنسانية شاملة تقوم على العدالة والكرامة وحقوق الإنسان.

وأكد الموقعون أن المسيحي الفلسطيني «أولًا إنسان، وابن هذه الأرض التي اسمها فلسطين»، مشيرين إلى أن الإيمان المسيحي الحقيقي لا يبحث عن امتيازات خاصة ولا ينغلق على ذاته، بل ينفتح على كل إنسان، استنادًا إلى وصية المسيح «أحبب قريبك كنفسك»، حيث إن القريب هو كل إنسان دون تمييز ديني أو عرقي.

وانتقد البيان تجاهل آلام باقي أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المسيحي لا يمكنه أن يرى آلامه بمعزل عن آلام الآخرين، مستشهدًا بمثل الغني ولعازر، حيث أُدين الغني لأنه لم يرَ الفقير ولم يهتم به. وأشار إلى معاناة الفلسطينيين في مختلف المناطق من هدم البيوت، وتدمير الأراضي، والتهجير، والاعتقال، من القدس وسلوان إلى جنين ونابلس وبيت لحم والخليل، وصولًا إلى قطاع غزة.

وفي لهجة مباشرة، أكد البيان أن «الحماية لا تُطلب من العدو»، معتبرًا أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، هي مصدر الهدم والقتل والتهجير، متسائلًا عن الأساس الأخلاقي أو الديني الذي يبرر طلب الحماية منها. كما وجّه انتقادًا حادًا إلى التوجه نحو طلب الحماية من الحكومة الأمريكية، واصفًا إياها بالشريك الرئيسي في دعم الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان إلى المطالبة بالحق والعدالة للجميع، لا البحث عن امتيازات لفئة بعينها، مؤكدًا أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة أو القمع، بل بالاعتراف بالإنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة في أرضه وحريته ودولته.

واختتمت «كايروس فلسطين» بيانها بالتأكيد أن المسيح لم يأتِ لطائفة دون أخرى، بل لجميع الناس، وأن المسيحي الفلسطيني يطالب بالحرية والكرامة لكل إنسان، ويرفض الطائفية التي تعمّق الانقسام وتخدم الظلم، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس جوهر الإيمان المسيحي ورسالة المسيح في أرض فلسطين.

