بيطري الوادي الجديد تعلن فتح المجازر الحكومية مجانًا خلال عيد الأضحى

أعلن الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، موافقة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم علي فتح كافة المجازر ونقاط الذبح بالمجان أمام المواطنين، لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وضمان سلامة اللحوم.

كما أكد مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، لـ “ڤيتو”، مخاطبة رؤساء الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة والإنارة الكافية استعدادًا لاستقبال الأعداد المتزايدة من الأضاحي، مشددًا على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية لتأمين سير أعمال الذبح خلال أيام العيد بشكل منظم وآمن.

وأكد الدكتور عصام محمد كومي، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، تجهيز 8 مجازر حكومية و5 نقاط ذبح موزعة على مراكز المحافظة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الإدارات البيطرية، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالنظافة والتعقيم، لضمان تقديم خدمة آمنة ومجانية للمواطنين.

أماكن المجازر ونقاط الذبح الرسمية بالمحافظة:

_ مركز باريس: مجزر باريس

_ مركز الفرافرة: مجزر الكفاح – مجزر الفرافرة

_ مركز الخارجة: مجزر بولاق – مجزر المنيرة

_ مركز الداخلة: مجزر الراشدة، مجزر الجديدة، نقطة ذبح المصرة، نقطة ذبح عزبة القصر، نقطة ذبح غرب الموهوب

_مركز بلاط: نقطة ذبح بلاط – نقطة ذبح تنيدة

واختتم مدير عام الطب البيطري، حديثه لـ «ڤيتو»، بالتأكيد على التزام المديرية بتنفيذ الخطة بكفاءة عالية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تأمين هذه المناسبة الدينية المهمة وتحقيق أعلى درجات السلامة والصحة العامة.

حالة طوارئ وخطة متكاملة لإستقبال عيد الأضحى

وأكد الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد القصوي، لافتًا إلى أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأعدت خطة بالتعاون والتنسيق مع جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بعدد من الإجراءات منها تجهيز المجازر والمرور عليها بصفة يومية لرفع كفاءتها، والتأكد من جاهزيتها للأعداد المتزايدة من المذبوحات.

وأشار مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، إلي تفعيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات الفرعية لتلقي أي بلاغات طارئة والتعامل معها الفوري، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الأطباء للعمل من خلال غرفة الطوارئ على مدار الساعة يوميًا.

هذا وأعدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، خطة شاملة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1446 هـ / 2025 م، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، لضمان سلامة اللحوم وصحة المواطنين خلال أيام العيد.

وأشار "كومي" إلى أنه تم تخصيص أكثر من 13 طبيبًا بيطريًا من مختلف التخصصات للعمل بالمجازر ونقاط الذبح طوال فترة العيد على مدار الساعة بنظام التناوب، مع تشكيل لجان تفتيش بيطرية بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة لمتابعة الأسواق والمحال والمنافذ، وضبط أي مخالفات تتعلق بتداول اللحوم أو الذبح خارج المجازر.

كما تشمل الخطة تنفيذ ندوات إرشادية وحملات توعية للمواطنين والجزارين بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية. توزيع منشورات توعوية توضح شروط الأضحية السليمة ومخاطر الذبح العشوائي، وتوفير خطوط تواصل مباشرة مع المواطنين لتقديم النصائح البيطرية والرد على الاستفسارات.

واختتم مدير عام الطب البيطري بالتأكيد على التزام المديرية بتنفيذ الخطة بكفاءة عالية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تأمين هذه المناسبة الدينية المهمة وتحقيق أعلى درجات السلامة والصحة العامة.

وفي ختام تصريحاته، ناشد المواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة وعدم اللجوء إلى الذبح العشوائي، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم، والاستفادة من خدمة الذبح المجاني التي تقدمها الدولة خلال هذه المناسبة المباركة.

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