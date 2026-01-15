الإدارية العليا تؤيد إلغاء قرار معاقبة مسؤولين بمدرسة وتحميلهم ثمن مسروقات العهدة

18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا فيما تضمنه من مجازاة أمين عهدة بإحدى المدارس بالغربية وتحميله ضمن آخرين قيمة المسروقات.

قضايا الدولة أودعت الطعن ولم يتم قبوله

وجاء بالطعن أن أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظة الغربية، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بتحميله ضمن آخرين قيمة المسروقات من مدرسة.

وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

