إحالة 12 شخصا للمحاكمة بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا تخصص في استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، لمحكمة الجنح.

البداية عندما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا (5 رجال و7 سيدات)، 7 منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

كما تم ضبط 16 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم أقر المتهمون بممارستهم النشاط الإجرامي.

الإجراءات القانونية وحماية الأطفال:

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية



أسباب تمركز المتسولين أمام المساجد والمحال التجارية.

الظاهرة تشكل ضغطًا على المواطنين

يتواجد المتسولون في الأماكن العامة مثل الشوارع والميادين وأمام المساجد والمحال التجارية، ويستغل البعض هذه الأماكن لطلب المال من المارة، وأحيانًا يستغلون الأطفال أو يظهرون بمظهر يحتاج للشفقة لتحقيق أهدافهم، وقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل ضغطًا على المواطنين وتؤثر سلبًا على صورة المجتمع، ما استدعى الحاجة إلى تنظيمها عبر تشريعات واضحة.

وتعد قوانين مكافحة التسول جزءًا من الإجراءات القانونية لحفظ النظام العام والتقليل من الظواهر السلبية في المجتمع، وتتمثل العقوبات القانونية على النحو التالي

ووفقًا للقانون، يُعاقب كل من يُضبط بتهمة التسول في الأماكن العامة أو استجداء المال بطرق غير مشروعة بالحبس لمدة تتراوح بين يوم وستة أشهر. كما تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه مصري، وقد تزيد في بعض الحالات وفقًا لما تحدده المحكمة.

