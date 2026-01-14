الأربعاء 14 يناير 2026
مجلس الدولة يهنئ المستشار عادل فهيم عزب على تعيينه في البرلمان

المستشار عادل فهيم
المستشار عادل فهيم عزب
تقدم المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، وجميع قضاة مجلس الدولة، بخالص التهنئة إلى المستشار عادل فهيم عزبرئيس مجلس الدولة الأسبق، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بتعيينه عضوًا بمجلس النواب.

تهنئة مجلس الدولة بتعيين المستشار عادل فهيم

ويتقدم مجلس الدولة بخالص الشكر وعظيم الامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله بتعيين أحد رموز مجلس الدولة بمجلس النواب، بما يعكس تقدير سيادته للدور الوطني الرائد الذي يضطلع به قضاة المجلس في خدمة العدالة، وترسيخ سيادة القانون.

ومن جانبه، أشار المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة، إلى أن  المستشارعادل فهيم عزب سيواصل – دون شك – مسيرته المُشرّفة من خلال عضويته بمجلس النواب، والتي جاءت تتويجًا لعطائه المُخلص، وذلك في إطار الجهود المبذولة في خدمة وطننا العزيز.

الجريدة الرسمية