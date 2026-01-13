موقف الأهلي والزمالك، ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر بعد الجولة السادسة

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، أسدل الستار على مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026.

وجاء ترتيب المجموعات الثلاثة في كأس عاصمة مصر بعد انتهاء الجولة السادسة كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 10 نقاط

2- إنبي 9 نقاط

3- فاركو 9 نقاط

4- المقاولون العرب 8 نقاط

5- غزل المحلة 7 نقاط

6- الأهلي 6 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 12 نقطة

2- الجونة 10 نقاط

3- البنك الأهلي 7 نقاط

4- وادي دجلة 7 نقاط

5- الاسماعيلي 5 نقاط

6- مودرن سبورت 5 نقاط

7- بيراميدز 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس عاصمة مصر

1- المصري 11 نقطة

2- زد 10 نقاط

3- سموحة 8 نقاط

4- الاتحاد السكندري 7 نقاط

5- كهرباء الاسماعيلية 5 نقاط

6- الزمالك 4 نقاط

7- حرس الحدود نقطة واحدة

نتائج مباريات الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر

وادي دجلة ضد بيراميدز فوز دجلة 4-0

فاركو ضد الأهلي فوز الأهلي 4-1

كهرباء الإسماعيلية ضد المصري 1-1

بتروجت ضد مودرن سبورت فوز مودرن سبورت 2-0

الزمالك ضد زد إف سي خسارة الزمالك 0-1

سموحة ضد حرس الحدود فوز سموحة 1-0

المقاولون العرب ضد إنبي فوز المقاولون 2-1

غزل المحلة ضد سيراميكا فوز غزل المحلة 1-0

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي 0-0

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك بالموسم الجاري في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربعة السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

