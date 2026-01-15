السيسي: نتطلع لمضاعفة عدد المدارس اليابانية في مصر

18 حجم الخط

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لليابان لتعاونها مع مصر في كافة المجالات، وبالأخص مجال التعليم، معربًا عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر خلال السنوات الخمسة القادمة، وكذا زيادة أعداد الخبراء اليابانيين القائمين على إدارة تلك المدارس.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ماتسوموتو يوهي وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير ايواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، وكيتاياما كوجي، مدير عام الشئون الدولية بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وكوباتاكي ياسو، بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بالوزير الياباني، طالبًا نقل تحياته إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو، وإلى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة والممتدة مع اليابان في مختلف المجالات، ولا سيما التعليم كما أشاد الرئيس بالمساهمة اليابانية البارزة في مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، وبالنجاح الذي حققه مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيرًا إلى اهتمام مصر بزيادة عدد هذه المدارس في مختلف المحافظات، وتعزيز مشاركة وزيادة عدد المديرين والخبراء اليابانيين القائمين على إدارتها.



