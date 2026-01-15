بدء تركيب كمرات محور عمرو بن العاص على الطريق الدائري

18 حجم الخط

بدأت شركة المقاولون العرب فى رفع وتركيب أولى الكمرات المعدنية الرئيسية أعلى الطريق الدائري، حيث يبلغ طول الكمرة الواحدة ٦٤ متر طولى، ويصل وزنها ١٤٠ طن، ويجرى الرفع عن طريق أوناش بحمولة ٦٠٠ طن و١٦٠ طن.

وتم تركيب الكمرات بالتنسيق بين إدارات الشركة، وهي إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية وإدارة تأجير المعدات، وإدارة الترسانة البحرية، والإدارة العامة للمرور، حيث تم تحويل الحركة أثناء تركيب الكمر لضمان سلامة العبور.

ويمثل محور عمرو بن العاص ثاني محور عرضي بمحافظة الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر يجرى إنشاؤه تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك وفقا للكود الموحد للطرق والكبارى والتى تشرف علية الطرق والكبارى بوزارة النقل وهو بطول ٤ كم ويربط بين الدائري الشمالي والدائري الجنوبي لتخفيف الضغط على محور المريوطية واختصار زمن الرحلة لأقل من نصف الزمن الأصلي وتسهيل الرحلة بين مناطق أكتوبر والشيخ زايد والمريوطية إلى أحياء مدينة نصر والتجمع والمعادي.

ويتقاطع محور عمرو بن العاص مع العديد من الشوارع الرئيسية مثل شارع الهرم وشارع فيصل وشارع المنشية وصولًا إلى الطريق الدائري.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن تنفيذ غلق كلي مؤقت للطريق الدائري «القوس الغربي» في الاتجاهين، وذلك لمدة 21 يومًا، ضمن أعمال رفع الكمر الخرساني الخاصة بمشروع محور عمرو بن العاص، الذي ينفذه الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والمشرف العام على تنفيذ المشروع.

