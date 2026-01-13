تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين في المرج

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين باستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة المرج إلى جلسة 20 يناير الجاري.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية عدم ورود أى بلاغات رسمية فى الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبى الحادث، وتبين بأن المتهمين عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بـ محافظة القاهرة.

وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة فى السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل – له معلومات جنائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.