معدلات الرهن العقاري الأمريكي تهبط لأدنى مستوى في 2025.. وتوقعات بتعافي سوق الإسكان

18 حجم الخط

شهدت الولايات المتحدة تراجعا ملحوظا في معدلات الرهن العقاري، حيث انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي لتختتم عام 2025 عند أدنى مستوياتها السنوية.

وينظر إلى هذا الانخفاض كدفعة مهمة لسوق الإسكان، تعيد الأمل للمشترين وتفتح آفاقا أكثر إيجابية مع استقبال العام الجديد.

وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن مؤسسة «فريدي ماك»، تراجع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية الثابتة لأجل 30 عاما، وهو المعيار الأكثر شيوعا في السوق، إلى 6.15%، مقارنة بـ 6.18% في الأسبوع السابق.

يمثل هذا الاتجاه الهبوطي تتويجا لمسار تدريجي شهدته الأشهر الماضية، بعد أن كانت المعدلات عند مستويات أعلى في منتصف العام.

ويترجم هذا الانخفاض مباشرة إلى انخفاض في الدفعات الشهرية للمقترضين، مما يزيد من القدرة الشرائية ويجعل شراء المنزل في متناول شريحة أوسع من الأمريكيين.

وبدأت هذه المؤشرات الإيجابية تثمر بالفعل على أرض الواقع، حيث أظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) ارتفاع مؤشر عقود شراء المنازل القائمة خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2023، ويمثل هذا الارتفاع الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي، مما يؤكد وجود زخم حقيقي في الطلب.

ويرى محللون أن تعافي سوق الإسكان لا يرتبط فقط بانخفاض أسعار الفائدة، بل بدعمه بعامل اقتصادي أساسي آخر هو تسارع نمو الأجور، الذي تجاوز مؤخرا معدل ارتفاع الأسعار، هذا التحول يعني تحسنًا في القوة الشرائية الحقيقية للأسر، مما يجعل امتلاك المنزل أكثر سهولة حتى لو استقرت معدلات الرهن عند مستوياتها الحالية دون هبوط كبير آخر.

وفي هذا السياق، أعرب كبير الاقتصاديين في موقع «Realtor.com»، جويل برنر، عن تفاؤله حيال المستقبل، قائلًا: «إذا استمر هذا الزخم الإيجابي خلال موسم الذروة لشراء المنازل في ربيع وصيف عام 2026، فقد نشهد أرقام مبيعات أقوى بكثير مقارنة بما سجل خلال معظم فترات عام 2025».

وبشكل عام، يشكل هذا التطور بارقة أمل لسوق الإسكان الأمريكي الذي واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وينتظر أن يحفز المناخ الحالي، المدعوم ببيانات اقتصادية كلية إيجابية، حركة بيع وشراء أكثر نشاطًا في العام المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.