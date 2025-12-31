الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

معدلات الرهن العقاري الأمريكي تهبط لأدنى مستوى في 2025.. وتوقعات بتعافي سوق الإسكان

الرهن العقاري في
الرهن العقاري في أمريكا
18 حجم الخط

شهدت الولايات المتحدة تراجعا ملحوظا في معدلات الرهن العقاري، حيث انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي لتختتم عام 2025 عند أدنى مستوياتها السنوية. 

وينظر إلى هذا الانخفاض كدفعة مهمة لسوق الإسكان، تعيد الأمل للمشترين وتفتح آفاقا أكثر إيجابية مع استقبال العام الجديد.

وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن مؤسسة «فريدي ماك»، تراجع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية الثابتة لأجل 30 عاما، وهو المعيار الأكثر شيوعا في السوق، إلى 6.15%، مقارنة بـ 6.18% في الأسبوع السابق. 

يمثل هذا الاتجاه الهبوطي تتويجا لمسار تدريجي شهدته الأشهر الماضية، بعد أن كانت المعدلات عند مستويات أعلى في منتصف العام.

ويترجم هذا الانخفاض مباشرة إلى انخفاض في الدفعات الشهرية للمقترضين، مما يزيد من القدرة الشرائية ويجعل شراء المنزل في متناول شريحة أوسع من الأمريكيين. 

وبدأت هذه المؤشرات الإيجابية تثمر بالفعل على أرض الواقع، حيث أظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) ارتفاع مؤشر عقود شراء المنازل القائمة خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2023، ويمثل هذا الارتفاع الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي، مما يؤكد وجود زخم حقيقي في الطلب.

ويرى محللون أن تعافي سوق الإسكان لا يرتبط فقط بانخفاض أسعار الفائدة، بل بدعمه بعامل اقتصادي أساسي آخر هو تسارع نمو الأجور، الذي تجاوز مؤخرا معدل ارتفاع الأسعار، هذا التحول يعني تحسنًا في القوة الشرائية الحقيقية للأسر، مما يجعل امتلاك المنزل أكثر سهولة حتى لو استقرت معدلات الرهن عند مستوياتها الحالية دون هبوط كبير آخر.

وفي هذا السياق، أعرب كبير الاقتصاديين في موقع «Realtor.com»، جويل برنر، عن تفاؤله حيال المستقبل، قائلًا: «إذا استمر هذا الزخم الإيجابي خلال موسم الذروة لشراء المنازل في ربيع وصيف عام 2026، فقد نشهد أرقام مبيعات أقوى بكثير مقارنة بما سجل خلال معظم فترات عام 2025».

من السيارات إلى المنازل، تنظيم الاتصالات يكشف خطة تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"

ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة تراجعت لأدنى مستوياتها

وبشكل عام، يشكل هذا التطور بارقة أمل لسوق الإسكان الأمريكي الذي واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وينتظر أن يحفز المناخ الحالي، المدعوم ببيانات اقتصادية كلية إيجابية، حركة بيع وشراء أكثر نشاطًا في العام المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرهن العقاري معدلات الرهن العقاري سوق الإسكان سعر الفائدة القروض العقارية تسارع نمو الأجور

مواد متعلقة

الصكوك السيادية بين تعظيم الاستفادة من الأصول وجذب الاستثمارات، مكسب أم رهن لممتلكات الدولة؟

من السيارات إلى المنازل، تنظيم الاتصالات يكشف خطة تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل إيجابي بين الكاميرون وموزمبيق في الشوط الأول

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

بوركينا فاسو يتخطى السودان بهدفين ويتأهلان معا لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

تعرف على القنوات الناقلة لحفل أنغام في السعودية الليلة

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

أسرة تحرير "فيتو" تحتفل بقدوم العام الجديد، وتتعهد بالحفاظ على ثقة القراء (صور)

أمم أفريقيا، الجابون تتقدم على كوت ديفوار 1/2 في الشوط الأول

القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نحتفل ببداية السنة الجديدة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل الأبراج والتنجيم والتاروت دليل على المستقبل؟ محمد المهدي يوضح (فيديو)

قصة زواج السيدة زينب ومعلومات عن زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads