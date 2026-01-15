الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن بوست: إسرائيل وإيران التزمتا بعدم مهاجمة بعضهما في اتصال سري عبر روسيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إسرائيل وإيران تبادلتا الرسائل بأن كل واحدة منهما لن تشن الهجوم على الطرف الآخر، وذلك في اتصالات سرية بوساطة روسيا.


وحسب مصادر الصحيفة في المنطقة، فإن مسؤولين إسرائيليين وجهوا رسالة إلى إيران في أواخر ديسمبر الماضي عبر روسيا، مفادها أن إسرائيل لن تشن أي عمل عسكري ضد إيران إن لم تتعرض للهجوم أولًا.

وأضافت المصادر أن إيران ردت عبر الوساطة الروسية أنها ستمتنع عن شن هجوم استباقي على إسرائيل.

وأشار مسؤولون ودبلوماسيون في حديث لـ"واشنطن بوست" إلى أن إسرائيل تسعى لتجنب أن تظهر كالجهة الواقفة وراء التصعيد مع إيران، في الوقت الذي تستعد فيه لعملية عسكرية ضد "حزب الله" في لبنان.

من جهة أخرى، قال اثنان من المسؤولين المطلعين على تفاصيل تبادل الرسائل، إن المسؤولين الإيرانيين، رغم ردهم الإيجابي على المقترح الإسرائيلي، يبدون حذرا تجاه خطط إسرائيل، حيث من غير المستبعد أن تشن الولايات المتحدة هجومًا على إيران، وسيكون هناك تنسيق بين واشنطن وتل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح كيف أثرت الاحتجاجات الأخيرة في إيران على حسابات الطرفين في ما يتعلق بالامتناع عن الضربات. 

كما من غير الواضح ما إذا ستلتزم إسرائيل بوعودها في حال شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على طهران.

وأوضح مسؤول إسرائيلي لـ "واشنطن بوست" أن هدف إسرائيل من وراء التوجه إلى إيران هو ضمان عدم تدخل إيران لدعم "حزب الله" في حال الهجوم الإسرائيلي عليه.

وأضاف أن نفس المنطق قد يكون قائما الآن، حيث تسعى إسرائيل إلى تجنب تبادل ضربات مباشرة مع إيران، حسب قوله.

وأشار المسؤول إلى أن العملية العسكرية ضد "حزب الله" لا تزال على الطاولة بغض النظر عن التطورات حول إيران، حيث كانت إسرائيل قد أعلنت أن "حزب الله" لا يزال يمثل تهديدا عليها ما لم يتم نزع سلاحه.

ويشار إلى أن السلطات الروسية لم تعلق رسميا بعد على تقرير صحيفة "واشنطن بوست".

كما أشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرد على طلب التعليق على المعلومات حول الاتصالات مع إيران.

الجريدة الرسمية