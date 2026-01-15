التلفزيون الألماني: ترامب ما زال يسعى لغزو جرينلاند

18 حجم الخط

جزيرة جرينلاند، ذكرت تقارير التلفزيون الألماني أن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يسعى لزيادة الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند من خلال غزو الجزيرة، واصفًا هذه الخطوة بأنها محاولة غير مقبولة قد تمس وحدة الأراضي الدنماركية وحق شعب جرينلاند في تقرير مصيره.

تشكيل فريق عمل مشترك مع واشنطن لدراسة المقترحات بشأن جرينلاند

وأوضح راسموسن أن الدنمارك تعمل على تشكيل فريق عمل رفيع المستوى مع الولايات المتحدة لدراسة جميع المقترحات الأمريكية المتعلقة بالجزيرة، بما يضمن الوصول إلى حلول تحترم السيادة الدنماركية وتحمي مصالح سكان جرينلاند. وأكد الوزير أن أي مقترح يتجاوز هذه الحدود لن يُقبل إطلاقًا.

تصاعد التوترات حول الوجود الأمريكي في القطب الشمالي

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات حول الوجود الأمريكي الإستراتيجي في القطب الشمالي، حيث تعكس المخاوف من محاولات فرض واقع جديد على الجزيرة دون اتفاق مع السلطات الدنماركية أو احترام حقوق سكانها. وتضع هذه التطورات العلاقات الأمريكية-الدنماركية تحت اختبار دبلوماسي حساس في الفترة المقبلة.

رسالة واضحة حول سيادة الدنمارك وحقوق جرينلاند

وتعد تصريحات وزير الخارجية الدنماركي بمثابة تحذير رسمي لواشنطن بأن أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية، مؤكدًا على أن الدنمارك ملتزمة بالحفاظ على سيادتها وحقوق شعب جرينلاند في تقرير مصيره، وأن أي تدخل أو توسع عسكري أمريكي يجب أن يتم بالتوافق الكامل مع السلطات الدنماركية.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية كينجسلي ويلسون أن القوات الأمريكية مستعدة لتنفيذ أي أوامر يصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن جرينلاند، في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك.

وردا على سؤال لوكالة "نوفوستي"، قالت ويلسون: "وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى (بشأن جرينلاند) في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك".

