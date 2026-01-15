الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

التلفزيون الألماني: ترامب ما زال يسعى لغزو جرينلاند

ترامب ما زال يسعى
ترامب ما زال يسعى لغزو جرينلاند، فيتو
18 حجم الخط

جزيرة جرينلاند، ذكرت تقارير التلفزيون الألماني أن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يسعى لزيادة الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند من خلال غزو الجزيرة، واصفًا هذه الخطوة بأنها محاولة غير مقبولة قد تمس وحدة الأراضي الدنماركية وحق شعب جرينلاند في تقرير مصيره.

 

تشكيل فريق عمل مشترك مع واشنطن لدراسة المقترحات بشأن جرينلاند

وأوضح راسموسن أن الدنمارك تعمل على تشكيل فريق عمل رفيع المستوى مع الولايات المتحدة لدراسة جميع المقترحات الأمريكية المتعلقة بالجزيرة، بما يضمن الوصول إلى حلول تحترم السيادة الدنماركية وتحمي مصالح سكان جرينلاند. وأكد الوزير أن أي مقترح يتجاوز هذه الحدود لن يُقبل إطلاقًا.

تصاعد التوترات حول الوجود الأمريكي في القطب الشمالي

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات حول الوجود الأمريكي الإستراتيجي في القطب الشمالي، حيث تعكس المخاوف من محاولات فرض واقع جديد على الجزيرة دون اتفاق مع السلطات الدنماركية أو احترام حقوق سكانها. وتضع هذه التطورات العلاقات الأمريكية-الدنماركية تحت اختبار دبلوماسي حساس في الفترة المقبلة.

 

رسالة واضحة حول سيادة الدنمارك وحقوق جرينلاند

وتعد تصريحات وزير الخارجية الدنماركي بمثابة تحذير رسمي لواشنطن بأن أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية، مؤكدًا على أن الدنمارك ملتزمة بالحفاظ على سيادتها وحقوق شعب جرينلاند في تقرير مصيره، وأن أي تدخل أو توسع عسكري أمريكي يجب أن يتم بالتوافق الكامل مع السلطات الدنماركية.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية كينجسلي ويلسون أن القوات الأمريكية مستعدة لتنفيذ أي أوامر يصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن جرينلاند، في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك.

وردا على سؤال لوكالة "نوفوستي"، قالت ويلسون: "وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى (بشأن جرينلاند) في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التلفزيون الألماني ترامب الرئيس الأمريكى جرينلاند الدنمارك القطب الشمالي السلطات الدنماركية شعب جرينلاند

مواد متعلقة

وزارة الحرب الأمريكية: مستعدون لتنفيذ أوامر ترامب بشأن جرينلاند في أي وقت

وزير خارجية الدنمارك: سندرس أي طلب أمريكي لزيادة الوجود العسكري في جرينلاند

ترامب: لا أحد سوى أمريكا يمكنه إخراج روسيا والصين من جرينلاند

حكومة جرينلاند تعلن تعزيز الوجود العسكري الدنماركي في الجزيرة
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، 60 دقيقة بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا في قبل نهائي الكان

أمم أفريقيا، المغرب ونيجيريا إلى ركلات الترجيح في قبل نهائي الكان

أمم أفريقيا، شوط إضافي أول بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

أمم أفريقيا، موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كان 2025

مفاجأة، ريال مدريد يودع كأس الملك أمام فريق درجة ثانية في أول اختبار لأربيلوا

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بالتوبة من ارتكاب الأخطاء

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

المزيد
الجريدة الرسمية