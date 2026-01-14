ترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لهذا السبب

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي، مطالبا الناتو بمساعدة الولايات المتحدة في الحصول على جرينلاند.

ترامب: الناتو سيصبح أكثر قوة وفعالية مع سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند

وتوقع ترامب في تصريحات له أن يصبح الناتو أكثر قوة وفعالية مع سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند والتي ستكون عنصرا حيويا في منظومة القبة الذهبية التي تبنيها واشنطن.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن أي شيء أقل من حصول الولايات المتحدة على جرينلاند غير مقبول.

محاولة بالغة الأهمية لتهدئة التوتر بشأن جرينلاند

ويزور كبير دبلوماسيي الدنمارك البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، في محاولة بالغة الأهمية لتهدئة التوتر بشأن جرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمها.

منذ عودته إلى منصبه قبل نحو عام، أبدى ترامب رغبته في الاستيلاء على هذه الجزيرة القطبية الشاسعة ذات الأهمية الاستراتيجية قليلة السكان، وبدا أكثر جرأة منذ أن أمر بشن هجوم دامٍ في 3 يناير على فنزويلا أطاح برئيسها..

إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن قد طلب إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

جدير بالذكر ان وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن أكد أن الدنمارك ستعزز وجودها العسكري في جرينلاند بعد الانتقادات الأمريكية بشأن استثماراتها الدفاعية في الإقليم.

وقال بولسن في تصريح لوكالة فرانس برس: سنواصل تعزيز وجودنا العسكري في جرينلاند، ولكن سيكون لدينا أيضا تركيز أكبر داخل حلف شمال الأطلسي على المزيد من التدريبات وزيادة وجود الناتو في القطب الشمالي.

خطط لفتح قنصلية في جرينلاند الشهر المقبل

وأشار وزير الدفاع الدنماركي إلى أن بلاده منخرطة في حوار مستمر مع حلفائها حول الأنشطة الجديدة والمتزايدة في عام 2026.

وفيما وصف بأنه "رسالة سياسية" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت فرنسا عن خطط لفتح قنصلية في جرينلاند الشهر المقبل، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الهدف من ذلك هو إرسال "إشارة سياسية" وسط اهتمام الرئيس الأمريكي المتزايد بالمنطقة.

