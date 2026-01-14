إسرائيل تعلن فتح الملاجئ العامة في بئر السبع ضمن استعدادات الطوارئ

18 حجم الخط

إيران وإسرائيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بلدية بئر السبع قررت فتح جميع الملاجئ العامة في المدينة، في خطوة احترازية تهدف إلى حماية السكان ورفع الجاهزية المدنية، على خلفية التوترات الأمنية المتسارعة واحتمالات توسع التصعيد في المنطقة.

القرار يشمل الملاجئ التابعة للبلدية والمؤسسات العامة، مع توجيهات للسكان بمتابعة تعليمات الجبهة الداخلية والاستعداد للبقاء في أماكن محمية في حال صدور إنذارات طارئة.

تقديرات أمنية تشير إلى مخاوف من هجمات صاروخية إيرانية أو مسيرات بعيدة المدى

مصادر أمنية إسرائيلية أوضحت أن فتح الملاجئ يأتي في سياق تقديرات تتحدث عن احتمال تعرض العمق الإسرائيلي لتهديدات مباشرة، سواء عبر صواريخ أو طائرات مسيرة، في حال تطور المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وترى هذه التقديرات أن مدينة بئر السبع، بحكم موقعها وقربها من منشآت وقواعد عسكرية حساسة، قد تكون ضمن نطاق المخاطر المحتملة، ما استدعى اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل الخسائر في حال وقوع أي تطور مفاجئ.

مسئول إسرائيلي: إخلاء جزئي لقاعدة نيفاتيم الجوية تحسبًا لرد إيراني محتمل

في السياق نفسه، كشف مسئول إسرائيلي عن تنفيذ إخلاء جزئي لقاعدة نيفاتيم الجوية جنوب إسرائيل، في إطار الاستعداد لسيناريوهات رد إيراني محتمل على أي هجوم أمريكي يستهدف إيران.

وأوضح المسؤول أن الإخلاء شمل نقل جزء من الطواقم والمعدات غير الأساسية، مع الإبقاء على الجاهزية التشغيلية للقاعدة، بما يضمن استمرار عمل منظومات الدفاع والإنذار دون تعريض الأفراد لمخاطر غير ضرورية.

نيفاتيم في صلب الحسابات العسكرية الإسرائيلية

تُعد قاعدة نيفاتيم واحدة من أهم القواعد الجوية الاستراتيجية في إسرائيل، وتضم أسرابًا متقدمة من الطائرات ومنظومات الدعم اللوجستي، ما يجعلها هدفًا محتملًا في حال توسع نطاق الرد الإيراني أو شمل أهدافًا عسكرية داخل إسرائيل.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الإجراءات المتخذة لا تعني تعطيل القاعدة، بل تأتي في إطار إدارة المخاطر وتقليل الخسائر البشرية في حال تعرضها لأي هجوم مباشر أو غير مباشر.

يأتي هذا فيما كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل تعتزم إغلاق مجالها الجوي بشكل احترازي وفوري في حال نفذت الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا ضد إيران-وفقا لما ذكرته قناة العربية، في خطوة تعكس مستوى القلق الأمني المرتفع من تداعيات أي مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، وما قد يترتب عليها من ردود فعل إيرانية أو إقليمية واسعة.

قرار الإغلاق الجوي في إطار الاستعدادات القصوى

وأوضح المسؤول أن القرار يأتي ضمن خطة طوارئ شاملة أعدتها المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ، مؤكدًا أن إغلاق الأجواء الإسرائيلية يهدف إلى حماية الطيران المدني والعسكري ومنع أي مخاطر محتملة ناتجة عن صواريخ أو طائرات مسيرة قد تُطلق باتجاه إسرائيل أو تمر عبر أجوائها في سياق الردود الإيرانية المتوقعة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة في إسرائيل تتابع التطورات لحظة بلحظة، وأن القرار سيتم تنفيذه فور التأكد من بدء أي عملية عسكرية أمريكية ضد إيران دون انتظار تطورات لاحقة.

مخاوف إسرائيلية من ردود إيرانية مباشرة وغير مباشرة

وبحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية، فإن أي هجوم أمريكي على إيران قد يدفع طهران إلى الرد عبر عدة مسارات، سواء بشكل مباشر أو من خلال حلفائها في المنطقة، ما يرفع منسوب التهديد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويجعل المجال الجوي هدفًا حساسًا يتطلب إغلاقه بشكل استباقي.

وترى إسرائيل أن السيناريو الأخطر يتمثل في استخدام إيران أو أطراف مرتبطة بها صواريخ بعيدة المدى أو مسيّرات قد تعبر أجواء دول مجاورة، وهو ما يستدعي تقليص حركة الطيران إلى الحد الأدنى.

تنسيق أمني في إسرائيل مع واشنطن واستعداد للجبهة الداخلية

المسؤول الإسرائيلي أكد أن هناك تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى مع الولايات المتحدة، يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديرات الموقف، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تشارك في أي قرار أمريكي بالهجوم، لكنها تستعد للتعامل مع نتائجه المحتملة.

وأضاف أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية وضعت في حالة جاهزية متقدمة، مع مراجعة خطط الدفاع الجوي، وتعزيز منظومات الاعتراض، إلى جانب رفع مستوى التنبيهات للمرافق الحيوية والمطارات.

