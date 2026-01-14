"لوفتهانزا" تلغي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل وسط تصاعد التوترات بالمنطقة

18 حجم الخط

إيران، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم أن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا قررت إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل خلال هذه الليلة، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.



السبب الرئيسي في إلغاء لوفتهانزا رحلاتها من وإلى إسرائيل

وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم الشركة للوضع الحالي لا سيما التوترات بين واشنطن وطهران، وحرصًا على سلامة الركاب والطواقم، وفقًا لما أوردته المصادر الرسمية.

وأوضحت الشركة، أن جميع الرحلات المغادرة من مطار بن جوريون الدولي إلى ألمانيا تم تأجيلها أو إلغاؤها، والرحلات القادمة من مدن ألمانية إلى تل أبيب تم تحويلها أو تأجيلها أيضًا إلى إشعار آخر.

الشركة الألمانية شددت على أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستعلن عن أي تحديثات لاحقًا عبر موقعها الرسمي وتطبيقاتها الإلكترونية.

الضربة الأمريكية ضد إيران، ‏من جانبه يرى الخبير العراقي المتخصص في شؤون الأمن القومي والدراسات الإيرانية، د. فراس إلياس، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تبحث عن نموذج ضربة خاصة بـ إيران، يختلف عن ما جرى بشكل سابق فى الشرق الأوسط.

تصورات أمريكية للضربة المحتمل توجيهها ضد إيران



وأرجع ذلك، إلى أن الوضع في إيران معقد داخليًا وخارجيًا، ولأن الجمهورية الإسلامية مختلفة عن غيرها، كونها تمتلك قوة الإيذاء والمواجهة، وبالتالي لابد من أن يكون التعامل معها بطريقة لا تجعل ترامب يواجه هزيمة على المستوى السياسي فيما لو فشلت الضربة عن ردع النظام، أو جاءت بنتائج عكسية.

