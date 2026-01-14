محافظ الدقهلية يفتتح أعمال تطوير عدد من الميادين بالمنصورة (صور)

18 حجم الخط

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، عددًا من الميادين الجديدة ضمن نطاق حيّي غرب وشرق بـمدينة المنصورة، جاء الافتتاح في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تحسين المشهد الحضري للمدينة، من خلال إنشاء الميادين وتطويرها.

محافظ الدقهلية يفتتح عددا من الميادين الجديدة بمدينة المنصورة

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

الميادين والمحاور الرئيسية، تحافظ على توحيد الهوية البصرية

وأكد المحافظ أن إنشاء وتطوير ميادين المنصورة يمثِل اللبنة الأولى لتطوير عواصم المدن بالمحافظة، لتعود الدقهلية قلب الدلتا من جديد، وأوضح أن الميادين والمحاور الرئيسية، تحافظ على توحيد الهوية البصرية من حيث الألوان والخامات والإضاءة والتشجير واللافتات، وتهدف إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

المحافظ يثمن دور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لشركاء النجاح من المجتمع المدني ورجال الأعمال، مثمنا مشاركتهم في إعادة "عروس النيل" إلى سابق عهدها كمركز للعلم والمعرفة والإبداع والفن في عموم الدلتا، مؤكدًا أن شراكة الدولة مع المجتمع المدني هي الطريق الصحيح لاستعادة رونق المدينة.

التطوير يُحسّن الصورة البصرية

وأثنى المحافظ على المشاركة المجتمعية في أعمال التنسيق الحضري، والتي تجسدت في إنشاء وتطوير هذه الميادين الواقعة في مناطق حيوية، وأشار إلى أن هذا التطوير يُحسّن الصورة البصرية والجمالية لمدينة المنصورة لأبنائها وروادها، ويحقق انسجامًا ويبرز معالم المدينة، "بسواعد أبنائها".

