محافظ الإسماعيلية يتفقد مطبخ الخير بمركزي القصاصين والتل الكبير

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن مبادرة "الخير" تمثل نموذجًا متكاملًا للعمل المجتمعي المنظم، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تدخلات اجتماعية مدروسة تُنفذ وفق آليات واضحة تضمن العدالة والشفافية في وصول الدعم لمستحقيه.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك في ثاني أيام انطلاق المبادرة من مدينة القصاصين ومدينة التل الكبير، بحضور، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، دكتورة هالة السيد مدير عام الصحة العام و المجازر بمديرية الطب البيطري، صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة التل الكبير، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، مها السيد نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة ووحدة المخلفات، وعدد من التنفيذين والرائدات الريفيات.

جانب من الجولة،فيتو

الهدف من عقد مبادرة الخير

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن المبادرة تستهدف توفير 35 ألف وجبة غذائية ساخنة، إلى جانب توزيع كراتين مواد غذائية جافة، ولحوم، وبطاطين، فضلًا عن تقديم خدمات توعوية وصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وذلك بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

متابعة جودة الوجبات المقدمة للأسر

وحرص محافظ الإسماعيلية على تذوُّق الوجبات الغذائية المقدَّمة للأسر الأولى بالرعاية، للتأكد من جودتها وقيمتها الغذائية، مؤكدًا أن الوجبات احتوت على عناصر بروتينية متكاملة، وجاءت مُشبِعة ومُراعية للاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة، كما شملت مكونات من المنتجات التي تشتهر بها الإسماعيلية، ومنها الفراولة التي تتميز بها مدينة القصاصين، إلى جانب الفول السوداني، بما يعكس الاهتمام بتقديم وجبات متكاملة ذات قيمة غذائية عالية.

جانب من الجولة،فيتو

وأشاد بما رآه من تنافس حميد بين المراكز والمدن في التجهيز والإعداد لمبادرة الخير مؤكدا علي استمرار مثل هذه المبادرات حتي شهر رمضان الكريم

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ المبادرة يتم تحت الإشراف الكامل لمديرية التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ التدخلات الاجتماعية، من خلال حصر الفئات المستحقة، والتنسيق مع الإدارات الاجتماعية، والرائدات الاجتماعيات، والجمعيات الأهلية الشريكة، بما يضمن تنظيم عملية التوزيع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.

محافظ الإسماعيلية يثمن جهود المديريات

وثمّن محافظ الإسماعيلية جهود المديريات والجهات المشاركة، حيث تم التنسيق مع إدارة البيئة لمتابعة أماكن إعداد الوجبات والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومع مديرية الطب البيطري للتأكد من جودة وسلامة اللحوم، ومديرية الزراعة لمتابعة سلامة المكونات الغذائية، إلى جانب مديرية الصحة التي تقوم بتنفيذ قوافل طبية بالتزامن مع المبادرة بالإضافة لفرق المتطوعين لدعم أعمال الإعداد والتوزيع.

جانب من الجولة،فيتو

كما أوضح أن المبادرة نُفذت بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، لاختيار مواقع المطابخ وآليات التوزيع وفق طبيعة كل منطقة، وبالتعاون مع مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والمجتمع المدني، وبمشاركة فعالة من المتطوعين، بما يعزز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي من الحملة الميكانيكية بالمحافظة لتوفير الانتقال للمتطوعين ونقل الوجبات إلى أماكن التوزيع وفق خطة معدة مسبقًا وتم التنسيق فيها مع المراكز والمدن.

وأشار إلى أن مثل تلك المبادرات تؤكد على منظومة العمل المؤسسي الذي ينتقل بالعمل من محدودية الفرد إلى رحابة الجماعة، مما يعزز التعاون والتكامل ما يؤدي إلى رفع الكفاءة وتحقيق الأهداف.

واختتم محافظ الإسماعيلية بيانه بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تعتمد على الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، وتُترجم توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

