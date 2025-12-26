الجمعة 26 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أبو الغيط يدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في سوريا

أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي الذهب بمدينة حمص، ظهر يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين من المدنيين الأبرياء.

تعازٍ للضحايا ودعوة لإسعاف المصابين

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدًا تضامنه الكامل معهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشددًا على أن استهداف دور العبادة يمثل جريمة إرهابية مدانة بكل المقاييس، وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والدينية.

رفض محاولات زعزعة الاستقرار

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن هذا الاعتداء يندرج في إطار المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا، عبر نشر الفوضى وإثارة الفتن، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.

 

دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب

وجدد المتحدث التأكيد على دعم جامعة الدول العربية للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وعلى أهمية التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للمخاطر الإرهابية وتجفيف منابعها ومنع امتدادها.

